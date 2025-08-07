علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

لاشك أن علامات السحر والحسد في البيت تعد من الأمور التي يصعب التغاضي عنها وتجاهلها، بل إنها قد تكون من أهم ما يبحث عنه الكثيرون سواء من باب الطمأنينة أو لإنهاء ذلك الخوف والشك والقلق الذي ينغص حياتهم، ويؤرقهم، وقد يقود البعض فضولهم لتحري علامات السحر والحسد في البيت ، لأنه ليس بالأمر الهين ، وعلينا التسليم بأنه أيا كانت أسباب البحث عن علامات السحر والحسد في البيت ، فهو مبحث الكثيرين إن لم يكن الجميع ، حيث إن البيت هو مأمن الإنسان ومكان راحته ومن شأن ظهور علامات السحر والحسد في البيت أن تحوله لجحيم أو تجعله قطعة من جهنم.

علامات السحر والحسد في البيت

لاشك أنه من المعلوم للجميع أن الحسد يصيب الأبدان ويصيب الجمادات ويصيب الممتلكات بأنواعها والبيوت من ضمن الأمور التي يكثر فيها الحسد ، وهناك علامات تدل على السحر والحسد في البيت وأهله ، ومنها:

ظهور الروائح الكريهة رغم تنظيف المنزل بصفة مستمرة ورغم الصيانة المتكررة فإن الروائح لا تنقطع وبعض الروائح تأتي في أوقات معينة وهذه العلامة أيضًا من علامة السحر .

انتشار الحشرات الزاحفة والغريبة وهذا الانتشار يكون بكثرة وبشكل مفاجئ وتكون في جميع أنحاء المنزل وربما تتعدد أنواع هذه الحشرات كأن ينتشر في البيت النمل والصراصير والدود والحشرات الغريبة أو أحدها .

تشقق جدران المنزل، تلف الأجهزة الموجودة في البيت بشكل متلاحق.

احتراق المصابيح الكهربائية بالتوالي أو بكثرة أو جميعها في آن واحد.

شعور أهل البيت بالحزن والكآبة ظاهرة على وجوههم ودائمًا ما يتابعون الأخبار المحزنة والمقاطع الكئيبة، ويحبون العزلة ويتضايقوا من الضيوف ولا يحبون المناسبات العامة، وافتعال المشاكل بين أفراد الأسرة، والتشاجر على أتفه الأسباب، وعدم التماس الأعذار لبعضهم البعض، يغلب الصوت العالي على حديث أفراد الأسرة، بالإضافة إلى اعتراضهم على جميع الأمور.

الشعور بالنعاس وكثرة النوم ، فالحسد فيه نوع من التعطيل ولذلك فإن أهل البيت المحسود يكثر فيهم النوم ولا تكفيهم الساعات الطويلة من النوم فكلما استيقظوا شعروا بالنوم مرة أخرى وإذا قاموا فإنك تجدهم كسالى ولا يفعلون الكثير من الأنشطة .

كثرة الإنفاق وذهاب المال في أمور غير مفيدة، فيجد أهل البيت أن المشتريات يكثر الطلب عليها ولا تسد حاجتهم رغم كثرتها، فالحسد يؤدي إلى ذهاب البركة ومحق المال .

عشر علامات البيت المحسود

1- كثرة المشاكل بين أفراد الأسرة.

2- سيطرة الحزن والاكتئاب على المنزل بشكل دائم.

3- الرغبة في العزلة وعدم الخروج من المنزل.

4- كثرة الإصابة بالمرض.

5- الشعور بالرغبة في النعاس دائمًا.

6- تشقق جدران المنزل.

7- احتراق المصابيح الكهربائية بالتوالي أو بكثرة أو جميعها في آن واحد.

8- انتشار الحشرات الزاحفة فجأة في كل أنحاء المنزل.

9- تلف الأجهزة .

10- ظهور الروائح الكريهة غير معلومة المصدر.

أعراض الحسد الشديد في البيت

ورد من أعراض الحسد الشديد في البيت، عدم شعور أفراد الأسرة بالسعادة مهما حدث، وتتابع الهموم والأخبار المحزنة، والشعور باليأس والإحباط، وتلف الأجهزة والمصابيح وتشقق جدران المنزل، وانتشار الحشرات الزاحفة بكثرة في كل أنحاء المنزل، وظهور الروائح الكريهة، وسيطرة الكآبة على البيت وأهله، ومن أعراض الحسد الشديد في البيت كذلك:

أولًا: اعتزال الأهل والأصحاب بشكل مبالغ فيه.

ثالثًا: البكاء والاختناق بدون أسباب.

رابعًا: عدم اهتمام الشخص المصاب بالحسد بمظهره أمام أقرانه.

خامسًا: الشخص المحسود يعاني دائما من عدم الاستقرار في أحواله إذ أنه دائم القلق بسبب اضطراب ظروفه الحياتية بشكل عام.

سادسًا: يصاب بحالة من العدوانية في تعامله مع أقرانه.

سابعًا: حدوث ثورة وغضب مستمر.

ثامنًا: ازدياد الشكوى والقلق من عدة أشياء إلى جانب الإحساس ببعض الأوجاع.

تاسعًا: الإحساس بعدم التوازن قد يصل إلى الإغماء.

عاشرًا: الإحساس بأن الجسم تحت تأثير التخدير.

الحادي عشر: فقدان الوزن بشكل بالغ وذلك بسبب انعدام الشهية.

الثاني عشر: زيادة التثاؤب أثناء قراءة القرآن.

الثالث عشر: صداع بالرأس.

الرابع عشر: التعرق والتبول الزائد.

الخامس عشر: إسهال شديد ومستمر.

السادس عشر: ألم شديد بالبطن.

السابع عشر: الاكتئاب وقلة الكلام.

الثامن عشر: المعاناة من بعض الأمراض النفسية كالجنون والوهم.

التخلص من الحسد في المنزل

وردت عدة أمور ينبغي أن يحرص عليها كل من يريد التخلص من الحسد في المنزل ، حيث تقلل من طاقه السحر والحسد في البيت المحسود او المسحور وهي :

أن يصلي أهل البيت الصلوات في وقتها مع تنوع أماكن الصلاة ، حتى تكثر مواطن الطاعة في البيت .

كثرة ذكر الله في البيوت، فجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت» (رواه مسلم).

قراءة أو سماع القرآن سورة الجن، الصافات، الحشر ، الدخان.

الحرص على سورة البقرة خاصة من أسباب البركة والسكينة والطمأنينة، وقال صلى الله عليه وسلم؛ «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» (رواه مسلم).

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن البيت ليتسع على أهله، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويكثر خيره : أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت ليضيق على أهله، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين، ويقل خيره : ألا يقرأ فيه القرآن ، رواه الدارمي في سننه.

دعاء التحصين من العين والحسد