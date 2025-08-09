منال عوض تنعى عامل نظافة توفي أثناء تأدية عمله بالزقازيق

أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد سعيد محمد عبد الحميد السيد عابدين، أحد العاملين بقطاع تحسين البيئة بحي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، والذي وافته المنية إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ بعضلة القلب أثناء تأدية مهامه، مؤكدة ان الفقيد كان نموذجًا للعطاء والإخلاص والتفانى في العمل.

وأكدت الدكتورة منال عوض على أن عمال النظافة يمثلون ركيزة أساسية في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى، فهم الجنود المجهولون الذين يعملون في صمت من أجل بيئة نظيفة وصحية للمواطنين. مضيفة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية هذه الفئة وتقدير دورها الحيوي، من خلال تحسين أوضاعهم وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهم وتضمن سلامتهم أثناء أداء مهامهم اليومية.

كما تقدمت الوزيرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وزملائه في قطاع النظافة، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.