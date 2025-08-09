قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الابتسامة الأخيرة| شاهد آخر ظهور للفنان سيد صادق قبل رحيله.. صور
عادل أحمد أفضل لاعب في مباراة مصر واليابان ببطولة العالم للناشئين
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم.. ما موقف الثنائي صلاح ومرموش؟
مجلس الأمن يؤجل جلسته الطارئة بشأن غزة 24 ساعة استجابة لطلب إسرائيل
سيطرة الأحمر وإنذران.. شوط أول سلبي بين الأهلي ومودرن سبورت
أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها من مراسي
الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها
نائبة بـ الشيوخ: زيارة وزير خارجية تركيا لمصر تحول استراتيجي بمسار العلاقات
أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
وزير البترول الأسبق يكشف معلومات مهمة عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل
أخبار البلد

منال عوض تنعى عامل نظافة توفي أثناء تأدية عمله بالزقازيق

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حنان توفيق

أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد سعيد محمد عبد الحميد السيد عابدين، أحد العاملين بقطاع تحسين البيئة بحي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، والذي وافته المنية إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ بعضلة القلب أثناء تأدية مهامه، مؤكدة ان الفقيد كان نموذجًا للعطاء والإخلاص والتفانى في العمل.

وأكدت الدكتورة منال عوض على أن عمال النظافة يمثلون ركيزة أساسية في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى، فهم الجنود المجهولون الذين يعملون في صمت من أجل بيئة نظيفة وصحية للمواطنين. مضيفة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية هذه الفئة وتقدير دورها الحيوي، من خلال تحسين أوضاعهم وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهم وتضمن سلامتهم أثناء أداء مهامهم اليومية.

كما تقدمت الوزيرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وزملائه في قطاع النظافة، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وزيرة التنمية المحلية عامل النظافة عمله بالزقازيق

مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
وفاة عامل نظافة
آيتن عامر
منتخب مصر للناشئين
