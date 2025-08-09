دفعة جديدة تلتحق بكلية المراقبة الجوية .. صور

استقبلت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، دفعة جديدة من طلاب وطالبات البرنامج المتكامل للمراقبة الجوية – الدفعة (87) بكلية المراقبة الجوية بمقر الأكاديمية.

وشهد اليوم تنظيم عرض تقديمي تعريفي تضمن الخطة التدريبية ونظام اليوم الدراسي، وذلك في إطار حرص الأكاديمية على تهيئة الطلاب لانطلاقة تعليمية واثقة وواضحة المعالم.

وأعربت الأكاديمية المصرية لعلومات الطيران، عن أمنياتها لأبنائها الطلاب والطالبات مستقبلًا مشرقًا يساهمون من خلاله في رفعة مستوى العاملين بقطاع الطيران المدني، وليصبحوا قريبًا ضمن كوادر الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.