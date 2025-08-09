البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها

قال الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الجمعية الطبية البيطرية المصرية، بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة، وتحت رعاية النقابة العامة للأطباء البيطريين، نظمت ورشة عمل تحت عنوان: "الكلاب الضالة في مصر: تهديد خفي يواجه المجتمع"، وذلك في مقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم المهني الطبي بمدينة نصر.

افتتح الورشة د. كميل متياس، رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية المصرية، مؤكدا أنها تأتي في إطار تعزيز الدور المهني والإنساني للأطباء البيطريين في حماية الحيوانات والمجتمع، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الرعاية البيطرية، ومناقشة التشريعات والقوانين الجديدة المنظمة لهذا الملف، بهدف الخروج بحلول علمية وعملية قابلة للتطبيق.

وأشاد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، بالتعاون المثمر بين الجمعية الطبية البيطرية وجمعية الرفق بالحيوان، مؤكدا أن النقابة العامة تدعم بقوة كل المبادرات التي تسعى إلى وضع حلول علمية وإنسانية لمشكلة الكلاب الضالة.

وشدد على أن هذه القضية تمثل تحدياً مجتمعياً وصحياً، يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وأن النقابة لن تدخر جهداً في سبيل ذلك.

ومن جهته، أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلا عن وزارة الزراعة، تبني الدولة لمفهوم "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مشيراً إلى أن التعامل مع قضية الكلاب الضالة يجب أن يتم من هذا المنظور الشامل.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير استراتيجياتها للسيطرة على الأمراض المشتركة، مع مراعاة معايير الرفق بالحيوان التي أقرتها المنظمات الدولية.

فيما أشار نقيب البيطريين إلى أن الورشة ضمت عدة “محاضرات علمية متخصصة”، ألقاها نخبة من الخبراء، وكان من أبرزها:

"الرفق بالحيوان: أصالة الماضي و تحديات الحاضر" - أ.د. أشرف أبو سعدة.

"دور الطب البيطري في تعزيز الرفق بالحيوان من منظور الصحة الواحدة و أثره على مشكلة الكلاب الضالة" - أ.د. منال زكي.

"القوانين والتشريعات البيطرية المحلية والدولية الجديدة لمشكلة الكلاب الضالة وزيادة أعدادها" - د. شهاب عبد الحميد.

"ممارسات مهنية في التعامل الإنساني مع الحيوانات - نماذج ناجحة وتطبيقات عملية لمشكلة الكلاب الضالة وزيادتها" - د. بهاء الغرباوي.

وأكد النقيب العام، أن الورشة اختتمت بجلسة نقاش مفتوحة، تضمنت عرضاً للتوصيات والمشاريع والتجارب المقدمة من العديد من الأطباء البيطريين والنقباء الفرعيين وأعضاء مجلس النقابة العامة؛ تمهيداً لبلورة رؤية موحدة ورفعها للجهات المسئولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات،