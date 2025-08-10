تنطلق السبت القادم| 10معلومات رسمية عن امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبدء امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة الأسبوع القادم .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة :

تنطلق امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة رسميا يوم السبت القادم الموافق 16 أغسطس 2025

إجمالي عدد الطلاب المقرر أن يخوضوا امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة يبلغ نحو 142 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية

تستمر امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة حتى 23 أغسطس 2025

وفقا لجدول امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة تبدأ جميع امتحانات الفترة الصباحية من 9 صباحاً

تعقد امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة وفقا للجدول المعتمد من وزير التعليم والمعلن على صفحة الوزارة على فيس بوك

أبرز الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة هم الطلاب الراسبين في مادة أو مادتين في نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وهنا يحصل الطالب على 50% فقط من الدرجة الفعلية

الطالب الذي أجل امتحانات الدور الأول للدور الثاني لظروف قهرية قبلتها الوزارة سوف يدخل امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة بالدرجة الفعلية للمادة الدراسية وليس بنصفها

وزارة التربية والتعليم انتهت رسميا من إجراءات طباعة امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة وتظريفها

يدخل الطلاب امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة بنفس أرقام جلوس الدور الأول

مواصفات امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة لن تختلف عن مواصفات امتحانات الدور الأول

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة (نظام حديث)، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025 وتنتهى يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تقرر بدء امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، ومدارس المكفوفين للعام الدراسى 2024 / 2025 يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، وتنتهى يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025.