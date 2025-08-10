اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن ما حدث من تطورات في أزمة «البلوجرز» لا يتوقعه أو يتخيله المواطنين، موضحا أن المواطنين يعتقدون أن هؤلاء يبثون مقاطع ضد قيم وأخلاق المجتمع فقط، بل إن الأمر مرتبط بغسيل الأموال.

أسرار جديدة في الواقعة

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» على أن التحقيقات لم تنتهي حتى الآن، وخلال الأيام المقبلة ستكشف عن أسرار جديدة وستكون مفاجآت، وأن تلك الجرائم هي جرائم إلكترونية مخالفة لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وشدد على أن الأمر مرتبط بغسيل الأموال بالفعل، بل إن معظم الجناة الذين تم ضبطهم ضبطوا بحوزتهم مواد مخدرة وأجهزة مخالفة لقانون تنظيم الاتصالات، لافتا إلى أنه ليس من حق أي مواطن أن يكون بحوزته تلك الأجهزة التي تستخدم في بث مباشر أو استخدامات مخالفة.

ولفت إلى أن هناك أيضا من تم ضبطهم بمبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية، وآخرين تم ضبطهم بمواد مخدرة، والأمر لا يتوقف فقط على ضبط المشاهير، بل يتم عمل حصر لكل من يرتقب جريمة إلكترونية، ليس على تطبيق تيك توك فقط، بل على جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي.