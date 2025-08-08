اتصالات النواب: تيك توك تحوّل لمنصة لبث فيديوهات ضد قيم وأخلاق المجتمع

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحا أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، والدليل على ذلك ما تقوم به الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والتي تقوم بضبط كل من تجاوز وخالف مواد قانون المعلومات أو الجريمة الإلكترونية.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن منصة «تيك توك» تحولت إلى منصة لبث فيديوهات ضد قيم وأخلاق المجتمع، والتي تعد جريمة إلكترونية وفقا لقانون تقنية المعلومات.

وأشار إلى أن من يبث محتوى ضد قيم وأخلاق المجتمع والشائعات يعد جريمة إلكترونية، ولكن ما حدث مؤخرا غير مقبول عبر منصة «تيك توك» على وجه الخصوص.