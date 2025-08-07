بعد حذف قرابة الـ3 مليون فيديو.. اتصالات النواب تشدد على ضرورة وجود ممثل قانوني لمنصة تيك توك

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن المدير الإقليمي لمنصة «تيك توك» متواجد في القاهرة، وذلك عقب التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كونه المسؤول عن المنصات في إعطاء التراخيص وتقنين أوضاعها، كما أنه مسؤول أيضا عن المحتوى الذي يتم بثه.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخذ العديد من الإجراءات، كما أصر على وجود ممثل قانوني لكافة المنصات الإلكترونية، والأمر اليوم لم يصبح مقتصر على منصة «تيك توك» فقط، بل أصبح كافة المنصات الموجودة.

قيم وأخلاق المجتمع

وشدد «بدوي» على ضرورة وجود ممثل قانوني للمنصات الإلكترونية داخل الدولة المصرية، لافتا إلى أنه تم إعطاء مهلة لمدة 3 أشهر لتحسين المحتوى، فضلا عن حذف أو حجب المحتويات التي تتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، وتم حذف أكثر من 2 مليون و800 فيديو مخل خلال الفترة الماضية.