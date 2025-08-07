قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية.. ننشر مصروفات كل كلية بالأرقام
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية العاشرة من مصر إلى قطاع غزة
كينيدي يشعل الجدل .. الولايات المتحدة توقف تمويل تطوير لقاحات كورونا
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7 أغسطس.. كم وصل عيار 21؟
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً.. وهذه أسعار التذاكر
هل يلزم الزوج تنفيذ شرط الطلاق بعد الإنجاب؟.. د. عطية لاشين يوضح الحكم
أخبار التوك شو | أحمد موسى: الرئيس السيسي أغلق ملف التهجير للأبد.. وقانون الايجار القديم متوازن
الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا
روسيا تتحرك لحماية دوديك .. جلسة طارئة بمجلس الأمن وسط أزمة عزل رئيس صرب البوسنة
رابط وخطوات التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025
خيانة عسكرية أم طموح متهور .. اعتقال جندي أمريكي حاول بيع أسرار دبابة "أبرامز"
خبير تكنولوجيا: "تيك توك" تحول إلى بوابة للتربح غير الأخلاقي ويهدد القيم المجتمعية

حذر المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، من تفاقم أزمة تطبيق "تيك توك"، مؤكدًا أن المشكلة لم تعد مقتصرة على المحتوى غير اللائق، بل تصاعدت مع انتشار ظاهرة البث المباشر، التي أصبحت منفذًا للتربح السهل دون ضوابط، وسط غياب واضح للرقابة.


وقال الحارثي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، إن بعض المستخدمين يلجأون إلى تقديم محتوى مسيء أو استفزازي بهدف جذب الدعم المادي، في ظل عدم وجود معايير واضحة من المنصة تحكم نوعية المحتوى المقدم أثناء البث.

وأوضح الحارثي أن "تيك توك" يسمح لأي مستخدم ببدء بث مباشر بسهولة، ويتلقى خلاله ما يُعرف بـ*"رموز الدعم"* من المتابعين، وهي رموز مدفوعة تُحوّل إلى أموال نقدية ضمن ما يسمى بـ*"برنامج دعم المؤثرين".


وأشار إلى أن هذه الآلية المالية تفتقر لأي إشراف محلي، إذ تحتفظ المنصة بنسبة من الأرباح بينما يحصل المستخدم على الباقي، بغض النظر عن جودة أو أخلاقية المحتوى، ما دفع البعض إلى استغلال هذه الثغرة لتحقيق مكاسب مادية دون أي التزام مجتمعي أو قانوني.

ودعا خبير تكنولوجيا المعلومات إلى وقف نظام البث المباشر على "تيك توك"، واستبدال آلية الدعم الحالية، معتبرًا أن استمرار هذه الخاصية يساهم في نشر سلوكيات تهدد النسيج القيمي للمجتمع، مطالبًا بتدخل عاجل لضبط ما وصفه بـ"الفوضى الرقمية".


وأكد الحارثي أن مصر تمتلك منظومة قانونية متكاملة تنظم عمل المنصات الإلكترونية، إذ يشترط القانون الحصول على تراخيص رسمية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الهيئة الوطنية للإعلام لكل من يقدم محتوى مرئي أو يبث بشكل مباشر، وهو ما لا يتم تطبيقه على "تيك توك"، بحسب وصفه.

وشدد الحارثي على ضرورة إخضاع صانعي المحتوى للمنظومة الضريبية، باعتبارهم ممولين أحرار، مشيرًا إلى أن تحقيق أرباح من خلال المنصات الرقمية يتطلب التسجيل لدى وزارة المالية وتقديم المستندات القانونية اللازمة، تمامًا كأي كيان تجاري في السوق.


وانتقد الحارثي تجاهل "تيك توك" لمتطلبات مثل الرقم الضريبي أو السجل التجاري، على عكس منصات كـ"فيسبوك" التي لا تسمح بالإعلانات الممولة دون استيفاء تلك البيانات، داعيًا إلى معالجة هذا "الخلل التشريعي والرقابي" بشكل فوري.

تيك توك خبير تكنولوجيا بسمة وهبة

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

باوربنك

سرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2025

جهاز Redmi Pad 2 Pro،

جهاز لوحي ذكي بسعر تنافسي .. شاومي تنافس بـ تابلت Redmi Pad 2 الجديد

ساعة آبل ووتش ألترا

مع قرب إنطلاقها.. 3 إضافات مميزة لساعة "أبل ووتش ألترا" تعرف عليها

بالصور

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندى
ساندى
ساندى

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها

بـ 6 آلاف جنيه.. مي عمر تخطف الأنظار بفستان قصير

.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير

الجو هيقلب تاني.. بعد تحذيرات الأرصاد كيف تؤثر الحرارة على ضغط الدم

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

