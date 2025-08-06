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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: مشاهد غامضة وتكرار حالات الوفاة تثير الريبة في عالم التيك توك

بسمة وهبة
بسمة وهبة
علي مكي

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن قلقها الشديد من ظواهر متكررة وغامضة ظهرت في عالم صانعي المحتوى على منصة "تيك توك"، حيث تساءلت عن هوية سيدة تُدعى ليلى مقلد، يُقال إنها تقوم بتحويل مبالغ مالية كبيرة من سويسرا لبعض صناع المحتوى، وطرحت تساؤلًا مباشرًا: "من هي هذه السيدة؟ ولماذا تبعث الأموال؟ ولماذا ترتبط التحويلات دائمًا بفترات تسبق الوفاة؟"

وأشارت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"،  إلى مشاهد مثيرة للشك، منها فيديو لسيدة تظهر وهي تصرخ في وجه صانعة محتوى مريضة قائلة: "لازم تقومي، أنتِ مش عاجباني، خذي الفلوس، بس لازم تقومي".

واستنكرت وهبة توثيق هذه اللحظات المصورة، متسائلة عن هدفها الحقيقي، وعمّا إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة إخفاء فضيحة أو التغطية على واقع مجهول.

وذكرت، أن هناك أسماء متكررة في هذه الوقائع، مثل إبراهيم شيكا، إبراهيم الطوخي، دينا مراجيح، وعم أحمد، مشيرة إلى وجود "قاسم مشترك غريب" يتمثل في أن جميعهم يشكون من آلام في البطن أو ما شابه: "هذه علامات استفهام أضعها على الطاولة، قد تكون في حاجة إلى إجابة واضحة من الجهات المختصة."

بسمة وهبة تيك توك المحور

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