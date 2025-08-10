قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القليوبية يتابع جهود السيطرة على حريق بمطعم في شبرا الخيمة
دعاء لمن يُريد السفر للعمل .. ردّد 10 كلمات وابدأ في تجهيز حقائبك
"بلاش غش ولا موبايلات"..تحذير عاجل من التعليم لطلاب الدور الثاني للدبلومات الفنية
بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.. القبض على البلوجر لوليتا بالقاهرة الجديدة
بينهم سيدة.. ارتفاع مصابي حريق شبرا الخيمة إلى 4 أشخاص
أحمد بلال: الأهلي فقد شخصيته أمام مودرن سبورت.. و«ريبيرو» يستحق 4 من 10
خطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديم
الهلال الأحمر المصري ومؤسسات المجتمع المدني تواصل العمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات لغزة
بعد وفاة الطالبة الأولى على دفعتها .. هل الحسد يُسبّب الموت؟
إعلام فلسطيني: شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع مودرن سبورت
تنطلق السبت القادم| 10معلومات رسمية عن امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"بلاش غش ولا موبايلات"..تحذير عاجل من التعليم لطلاب الدور الثاني للدبلومات الفنية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا تهاون مع الغشاشين في لجان امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه خلال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 ، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب - انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية) ، وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تم وضع الخطة الخاصة بنقل وتأمين صناديق مظاريف أسئلة  امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة، والجهات الأمنية، والسكك الحديدية، والمطبعة السرية للتعليم الفني ، مؤكدة أنه قد تم البدء في التنفيذ اعتباراً من يوم السبت الموافق 2/8/2025.

وكانت قد انطلقت صباح أمس السبت 9 أغسطس 2025 امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية .

 وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : من المقرر ان تستمر امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 في جميع محافظات الجمهورية ، حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025.

إحصائيات امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 على النحو التالي:

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (204761) طالب وطالبة بكافة النوعيات.
- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (94) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (637) مادة بأجمالى عدد المواد ( 731) مادة.
- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (383) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية
- عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركزًا على مستوي الجمهورية، وتتضمن عدد (1043) عضو من الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.
- عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.
- عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.
- انتهت المطبعة السرية للتعليم الفني من طباعة كافة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي - مزدوج) والتكنولوجيا التطبيقية.
- تم وضع الخطة الخاصة بنقل وتأمين صناديق مظاريف أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى 2025 بالتنسيق الجهات المختصة بالوزارة، والجهات الأمنية، والسكك الحديدية، والمطبعة السرية للتعليم الفني والبدء في التنفيذ اعتباراً من يوم السبت الموافق 2/8/2025.

امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 امتحانات الدور الثاني الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

أرشيفية

البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

ترشيحاتنا

سكر الدم

اكتشف أعراض انخفاض سكر الدم في الجسم

أنغام

بتتعافى .. ما لا يعرفه الكثير عن مرض أنغام

التبول اللا إرادى

أسباب غير متوقعة للتبول اللاإرادي

بالصور

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

المناعة
المناعة
المناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد