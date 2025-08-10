"بلاش غش ولا موبايلات"..تحذير عاجل من التعليم لطلاب الدور الثاني للدبلومات الفنية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا تهاون مع الغشاشين في لجان امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه خلال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 ، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب - انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية) ، وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تم وضع الخطة الخاصة بنقل وتأمين صناديق مظاريف أسئلة امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة، والجهات الأمنية، والسكك الحديدية، والمطبعة السرية للتعليم الفني ، مؤكدة أنه قد تم البدء في التنفيذ اعتباراً من يوم السبت الموافق 2/8/2025.

وكانت قد انطلقت صباح أمس السبت 9 أغسطس 2025 امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : من المقرر ان تستمر امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 في جميع محافظات الجمهورية ، حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025.

إحصائيات امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 على النحو التالي:

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (204761) طالب وطالبة بكافة النوعيات.

- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (94) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (637) مادة بأجمالى عدد المواد ( 731) مادة.

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (383) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية

- عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركزًا على مستوي الجمهورية، وتتضمن عدد (1043) عضو من الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.

- عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.

- عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.

- انتهت المطبعة السرية للتعليم الفني من طباعة كافة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي - مزدوج) والتكنولوجيا التطبيقية.

- تم وضع الخطة الخاصة بنقل وتأمين صناديق مظاريف أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى 2025 بالتنسيق الجهات المختصة بالوزارة، والجهات الأمنية، والسكك الحديدية، والمطبعة السرية للتعليم الفني والبدء في التنفيذ اعتباراً من يوم السبت الموافق 2/8/2025.