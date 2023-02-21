لسوء حالتي النفسية.. زوجة تتقدم بخطاب مكتوب لزوجها

"أرجو التفضل بالموافقة على منحي إجازة" كان ذلك طلب إجازة ليس من موظف إلى مديره ولكن من زوجة لـ زوجها، انتشرت تلك الرسالة المكتوبة بـ خط اليد على مواقع التواصل الاجتماعي"تويتر".

كانت الزوجة تطمح في الحصول على إجازة لمدة أسبوع من الواجبات والمهام المنزلية، وفما كان أمامها سوى أن تكتب طلب وتقدمه لزوجها لمنحها الموافقة.



وجاء في محتوى الطلب التي تقدمت به الزوجة" أرجو التفضل بالموافقة على منحي إجازة لمدة أسبوع من تاريخ 17-3- 2023 لغاية 25-3- 2023"، معللة سبب الطلب:"وذلك لعدم قدرتي على إكمال أشغال المنزل ولسوء حالتي النفسية من ترتيب المنزل والغسيل والكي ليلًا ونهارًا".

واختتمت الطلب مع إمضائها :"هذا ولكم الأمر مع فائق الاحترام والتقدير"، ليأتي الرد من قبل الزوج بطريقة ساخرة:" الإدارة.. يحفظ الطلب لحين توفير البديل وحين يتوفر البديل لا مانع".

حصدت الرسالة المتداولة على "تويتر " على أكثر من 2ونصف مليون مشاهدة، وتعليقات :" وليه كل هالتعب كلها رساله نصيه عن طريق الجوال او رساله عن طريق الواتس اب بصراحه كلفت ع نفسها مايحتاج تجهيز المعروض".

وعلق آخر:"أعتبر هذه الزوجة قمة الأخلاق وتستاهل الإحازه وتستاهل كل خير ولكن اليوم الموضوع تعدى هذا الكلام ، بعض الحريم شغالين على طول"، بينما هناك من ذكر بأن الرسالة كتبها شخص واحد.