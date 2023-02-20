عمرها 5000 سنة.. اكتشاف أقدم ثلاجة في التاريخ بـ دولة عربية

مازالت الدول العربية التي نهضت قبل آلالاف السنين بـ حضارات عريقة تكشف عن أسرار تلك الحضارة رويدًا رويدًا ليثبتوا بأنهم كانوامتطورين عمن حولهم، فكانت أقدم ثلاجة قد وجدت في العراق قبل ٥٠٠٠ عام.





فقد قام علماء الآثار باكتشاف رائع لأنقاض حانة في جنوب العراق يعود تاريخها إلى ما يقرب من 5000 عام، وكانت المفاجأة في اكتشافهم ثلاجة بين هذه الأنقاض.





من المتوقع أن تلقي هذه النتيجة الضوء على الحياة اليومية في المدن الأولى في العالم، بحسب ما نشر موقع "انديا توداي".





في الآونة الأخيرة، قام فريق أمريكي إيطالي بالاكتشاف في أنقاض لقاش القديمة، شمال شرق مدينة الناصرية المعاصرة، والتي تعرفبالفعل بأنها واحدة من أقدم المراكز الحضرية للحضارة السومرية في العراق القديم.





أصبحت المدينة، التي تسمى الآن الهيبة، موقعا ذا أهمية كبيرة لعلماء الآثار، كما هو الحال في الماضي، فقد تم إجراء العديد منالاكتشافات التاريخية هناك.





بعد الحفريات، وجد الباحثون فناء مفتوحا تم استخدامه لأغراض تناول الطعام، إلى جانب المقاعد والفرن والآثار الغذائية القديمة وهيكلعمره 5000 عام والذي يمكن مقارنته بـ ثلاجة العصر الحديث" للحفاظ على برودة الطعام، كما اكتشف الفريق أيضا أوعية مخروطيةتحتوي على بقايا الأسماك.





نقلت وكالة فرانس برس عن مديرة المشروع، هولي بيتمان، قولها: "لذلك لدينا الثلاجة، ولدينا مئات السفن الجاهزة لتقديمها، والمقاعد التييجلس فيها الناس، وخلف الثلاجة فرن كان من الممكن استخدامه لطهي الطعام."





كما أوضحت هولي"ما نفهمه هذا الشيء هو المكان الذي يمكن للناس أن يأتوا إليه لتناول الطعام وهذا ليس محليا"، فقد اكتشف علماءالآثار أدلة على شرب البيرة.





وأشارت:"نسميها حانة لأن البيرة هي إلى حد بعيد المشروب الأكثر شيوعا، حتى أكثر من الماء، للسومريين"، مشيرة إلى أنه في أحد المعابدالمحفورة في المنطقة، كانت هناك وصفة بيرة تم العثور عليها على قرص المسماري.



