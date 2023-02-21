صراخ الأرض.. أصوات مخيفة تفزع الناس بعد زلزال تركيا| فيديو

جاء فبراير في بداياته بـ زلزال مدمر في تركيا وسوريا أزهق أرواح الألاف في كلا البلدين، ومع رحيل فبراير اهتزت الأرض مرة أخرى بـ زلزال قوي في تركيا وسوريا، ومع تلك الهزة الأرضية أصدرت الأرض أصوات مخيفة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو أثناء وقوع الزلزال وبعد وقوع الزلزال، ولكن كان أكثر مقاطع الفيديو غرابة هو مقطع الفيديو الذي يتضح منه أصوات غريبة قادمة من الأرض.

قدم الكثيرون تعليقات مفسرة لتلك الأصوات الغريبة :"ممكن تكون القشرة الأرضية لطبقات الأرض"، وعلق آخر:"معلمتنا أجنبيه قالت لنا من اكثر من عشرين سنه أنه وقت الزلزال يطلع صوت من الأرض وظلت الجمله عالقه بذهني لأنه طريقه الوصف مرعبه فما بالك باللي سمع وعاش اللحظه بالواقع".



فيما علقت أخرى:"مثل صوت تصادم البرق والرعد، اتوقع تصادم شي تحت الارض"، و"البرق الزلزالي ويرافقه صوت يسمى صراخ الارض".