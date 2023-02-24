أول حالة وفاة بـ أنفلونزا الطيور والضحية طفلة في كمبوديا.. تفاصيل

على ما يبدو أن مخاوف العلماء من فيروس أنفلونزا الطيور تتحقق، وذلك بعد أن توفيت فتاة بسبب إصابتها بمرض إنفلونزا الطيور ، مما يؤكد أسوأ مخاوف العلماء الذين توقعوا أن تنتقل من الثدييات إلى البشر الشهر الماضي فقط.

تم الإبلاغ عن وفاة الطفلة البالغة من العمر 11 عامًا في كمبوديا في وقت سابق اليوم (الخميس 23 فبراير)، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

فقد أصيبت الفتاة بالمرض قبل ستة أيام فقط من وفاتها ، وظهرت عليها أعراض الحمى والسعال والتهاب الحلق، وتم تأكيد وفاتها من قبل إدارة مكافحة الأمراض المعدية في البلاد ، التي قالت إن الفتاة من مقاطعة بري فينج أثبتت إصابتها بفيروس H5N1.

ونتيجة لذلك ، قالت منظمة الصحة العالمية: "الانتشار الأخير للثدييات يحتاج إلى المراقبة عن كثب"، وتأتي هذه الأخبار بعد أسابيع فقط من إبلاغنا عن اكتشاف تحور سلالة قاتلة من إنفلونزا الطيور ويمكن أن تؤثر الآن على الثدييات.

بعد عام واحد فقط من خروج معظم العالم من جائحة فيروس كورونا، أثارت أنباء السلالة الجديدة من إنفلونزا الطيور مخاوف من حدوث سلالة جديدة بعد ذبح 50 مليون دجاجة في أوروبا في غضون عام واحد.

ووجد العلماء أن أنفلونزا الطيور قد انتقلت من الطيور البرية إلى مجموعة من المنك في مزرعة في مدينة لاكورونيا الإسبانية.

