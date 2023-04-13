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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. مفاجأة عن رد ميتلاند بشأن بيع إمام عاشور

صدى البلد

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن نادي ميتلاند الدنماركي قد يوافق على انتقال إمام عاشور إلى أي نادٍ آخر في الصيف المقبل.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "هناك بعض الأحاديث دارت في الفترة الماضية حول إمكانية انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي، رغم محاولات اللاعب مؤخرا من التأكيد على انه لن يقوم بهذه الخطوة لكن كرة القدم وارد فيها كل شئ".

وأضاف: "إدارة ميتلاند لن تمانع في رحيل عاشور حال وجود عرض مميز ويحققوا مكسب مالي من ورائه".

وأكمل: "حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي وصل للنادي الدنماركي".

 

وكانت انتشرت انباء خلال الساعات القليلة الماضية عن حصول النادي الأهلي على توقيع اللاعب إمام عاشور لمدة 4 سنوات. 

الأهلى النادي الأهلي امام عاشور نادي الأهلي الدنمارك

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