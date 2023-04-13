بيريرا يوجه تعليماته لحكام الفيديو.. تفاصيل

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، أتخذ قرارات خاصة بتقنية الفيديو، وبدأ الحكام في تنفيذها منذ عودة التقنية.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "وجه بيريرا تعليماته للحكام الحاصلين على رخصة الفيديو، بعدم استدعاء حكم الساحة، إلا لو كان هناك لقطة أخرى تُخالف قرار حكم الساحة، وقد تدفعه لتغيير قراره.

وأضاف: نبه بيريرا، على عدم صحة ما كان يقوم به الحكام في وقت سابق، باستدعاء حكم الساحة في معظم الحالات، وأكد على الحكام بأن يكون استدعاء حكم الساحة إذا كانت هناك لقطة أو زاوية قد تجعل الحكم يُغير من قراره.

وواصل: وظهر هذا في مواجهة الأهلي وبيراميدز في نهائي الكأس، حيث عرض حكم الفيديو لقطة واحدة لحكم الساحة في كل القرارات الجدلية، وذلك جاء بناءً على تعليمات فيتور بيريرا، حتى تكون المراجعة سريعة ولا تأخذ وقتًا كبيرًا.