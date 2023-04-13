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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للمراحل الثلاث والتعليم الفنى والمهنى بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

اعتمدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، للمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية و الثانوية و التعليم الفنى والمهنى وأيضًا الفئات الخاصة.

هذا وقد وجهت " المحافظ " تعليماتها إلى مديرية التربية و التعليم بالاستعداد التام للامتحانات وتجهيز اللجان بكافة الامكانيات .

 مؤكدة أيضًا على وضع خطة محددة لتوفير مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر و تفعيل حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات .

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دمياط محافظة دمياط الامتحانات التعليم الفني الإجراءات الوقائية والاحترازية منال عوض التربية و التعليم

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