جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للمراحل الثلاث والتعليم الفنى والمهنى بدمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، للمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية و الثانوية و التعليم الفنى والمهنى وأيضًا الفئات الخاصة.

هذا وقد وجهت " المحافظ " تعليماتها إلى مديرية التربية و التعليم بالاستعداد التام للامتحانات وتجهيز اللجان بكافة الامكانيات .

مؤكدة أيضًا على وضع خطة محددة لتوفير مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر و تفعيل حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات .