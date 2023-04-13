22 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة المقاولون العرب

أعلن الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة لمباراته أمام نظيره فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري.



وتضم قائمة المصري ٢٢ لاعباً بينهم فى حراسة المرمى عصام ثروت ، محمود جاد ، محمد شحاته اما خط الدفاع فيضم عمرو موسى ، كريم العراقي ، اسلام ابو سليمة ، حسين السيد ، عمرو سعداوي ، عماد الدين بوبكر، أحمد عماد.



وضمت قائمة المصري فى خط الوسط ايزي ايميكا ، حسن علي، إسلام عطية ، الياس الجلاصي ، عبد الرحيم دغموم ، محمد حسن الفيومي ، حسام جريشة، زياد فرج.



ويقود هجوم المصري من بين اللاعبين محمد جريندو ، مروان حمدي ، عبده يحيى ، انتوني أكبوتو.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز.

ويضم الطاقم كل من أحمد جمال حكمًا للساحة ومعه كل من وائل شعبان وعمر فتحي كمساعدين، بالإضافة إلى سامح حسين حكمًا رابعًا، فيما يتولى مصطفى عثمان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله محمد محمود لطفي.