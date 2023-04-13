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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 43 مليون متر3 من الرمال المشبعة بالمياه بمشروع تطوير القطاع الجنوبي بالقناة

خلال اللقاء
خلال اللقاء

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الانتهاء من تنفيذ 88% من إجمالي أعمال التكريك بمشروع التوسعة والتعميق الجاري تنفيذه من الكم 132 إلى الكم 162 ترقيم قناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية مساء أمس، الأربعاء، وبرفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروع.

 

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وأوضح رئيس الهيئة أنه تمت إزالة 16 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بمشروع التوسعة والتعميق، فيما بلغ إجمالي كميات التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة حوالي 27 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، بنسبة إنجاز قدرها  43.4% من حجم الأعمال بالمشروع.

خلال جولته التفقدية، حرص الفريق أسامة ربيع على تحية الأطقم العاملة على الكراكات المشاركة في المشروع بشقيه، كما تعرف على مستجدات الأعمال الهندسية والمدنية المنفذة في محيط المشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الهندسية والمدنية المرتبطة بمشروع ازدواج البحيرات المرة الصغرى، كما يجري العمل على الانتهاء من تنفيذ الأعمال الهندسية المرتبطة بمشروع التوسعة والتعميق، حيث انتهت أعمال تجهيز ورفع كفاءة أحواض الترسيب، كما بلغت نسبة إنجاز التكسيات الجديدة 97.8 %، فيما تخطت نسبة إنجاز شمعات الرباط الجديدة 92%.

كما شملت الجولة تفقد محطة الإرشاد البحرية "الشلوفة" والتعرف على مستجدات أعمال تطوير المحطة وفق خطة العمل الطموحة لتحويل محطات الإرشاد للعمل بالطاقة النظيفة ضمن توجه الهيئة للتحول الأخضر عبر تبني إجراءات صديقة للبيئة.

عقب ذلك، شارك الفريق أسامة ربيع العاملين بالمشروع والعاملين من مختلف إدارات الهيئة بمحافظة السويس الإفطار على متن الكراكة “مهاب مميش”، أكبر كراكات الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي احتفلت الهيئة أمس، الأربعاء 12 أبريل، بمرور عامين على استلامها بعد استكمال بنائها بترسانة IHC الهولندية.

وفي بداية كلمته، نقل الفريق ربيع تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين بالهيئة وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد في العمل على رفعة القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي، كما حرص على تبادل الحديث مع العاملين ووجه لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد متواصل في مختلف الظروف، وحثهم على بذل مزيد من الجهد ومواصلة رحلة العطاء والتميز.

وأكد رئيس الهيئة أن استراتيجية تطوير المجرى الملاحي للقناة شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته الدورية لخطط التطوير. 

ولافتا في هذا الصدد إلى أهمية مشروع تطوير القطاع الجنوبي، أحدث مشروعات التطوير، والذي يحمل فرصا واعدة لتعزيز ريادة القناة بما يتيحه من مزايا ملاحية، أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي وتسهيل حركة الملاحة بالقطاع، فضلا عن تأثيره على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بهذه المنطقة بمعدل 6 سفن إضافية.

وأوضح الفريق ربيع أن معدلات الأداء تمضي بخطى متسارعة على الرغم من التحديات التي تواجهها أعمال التكريك بالمشروع والمرتبطة بطبيعة التربة الصلبة في القطاع الجنوبي، بالإضافة إلى تعدد التجهيزات والأعمال الهندسية والمدنية خلال المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع، والتي تتم بالتوازي مع أعمال التكريك حتى يتسنى الانتهاء من المشروع في وقت قياسي.  

 

                    

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محافظة الاسماعيلية رئيس هيئة قناة السويس هيئة قناة السويس قناة السويس الاسماعيلية تطوير القطاع الجنوبي الفريق أسامة

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