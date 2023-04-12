موكب سيارات الزهور.. الأحد احتفالية محافظة الإسماعيلية بأعياد شم النسيم

عقد اللواء محمد انيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة فعَّاليات الاحتفال بمهرجان الربيع وشم النسيم.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وممثلي مديرية أمن الإسماعيلية ومرفق الإسعاف والشباب والرياضة ومديري العلاقات العامة والحسابات الخاصة والسياحة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال بأعياد الربيع ومهرجان أميرات الفراولة للأطفال، والذي ستنطلق فعاليتها الأحد المقبل ٣٠ إبريل، وذلك في الخامسة مساءً من أمام مبنى المحافظة القديمة.

ويبدأ الاحتفال بموكب العربات المزينة بالزهور، الذي سيشارك فيه كل مركز ومدينة بعربة مزينة بالزهور تحمل طابع المركز الخاص، بالإضافة إلى المديريات والجهات الخاصة والغير حكومية والتي تشارك هذا العام.



ومن المتوقع أن تترواح عدد العربات المشاركة في الموكب من ١٥ لـ ٢٠ عربة.

كما يقام معرضًا للزهور أمام مبنى المحافظة القديمة ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وسيتم تأمين الموكب والمواطنين من خلال الجهات الأمنية؛ لمنع التزاحم وتيسير حركة المرور في خطوط سير بديلة أثناء الاحتفال، بالإضافة إلى التنسيق مع الإسعاف تحسبًا لأي طارئ.

وعلى جانب آخر، سيتم رصد ثلاث جوائز لأفضل ثلاث عربات مزينة بالزهور.

ونقل سكرتير عام المحافظة دعوة محافظ الإسماعيلية لجميع المواطنين بالمحافظة وبكافة محافظات الجمهورية لحضور احتفالات الربيع بالإسماعيلية والتمتع بالمسطحات الخضراء والشواطئ.