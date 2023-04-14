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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل أفكار لرسم الأظافر بالعيد

صدى البلد

أصبحت الأظافر جزءًا مهمًا من الجمال والموضة هذا الموسم يدعو إلى الإزهار وألوان  ​​الأزهار.

سواء كان  للاحتفال بالعيد أو حفل زفاف أو حفلة عيد ميلاد أو يومًا بسيطًا في مكتبك ، فنحن نريد أظافرًا متقنة الصنع ومنسقة لجميع الأحداث مع الأخذ في الاعتبار الأمر نفسه ، سيكون لهذا العام اتجاهات من النيون الساطع إلى الزخارف الرئيسية. 

 

تصميم الأظافر بأزهار : تسير الأزهار والصيف جنبًا إلى جنب.

 وإذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون في رفع الطول الطبيعي لأظافرك أكثر من هذا الاتجاه المناسب لك ، أنماط فن الأزهار الساحرة المستوحاة من الطراز القديم على الأظافر القصيرة.  

هذا النمط الزهري جذاب وجذاب. أظافرك اللامعة اللطيفة التي يمكن أن تضفي أظافرك القصيرة دون المرور بالمتاعب التي تأتي مع الامتدادات هي الاتجاه الذي نتجذر من أجله. 

 

مظهر أظافر لامع:  يحظى هذا الشكل  مستوحي حاليًا من مانيكير لامع  . . نمط الظفر هذا موجود في كل مكان ويضرب الرمز الصحيح بين البساطة 

ليس من المستغرب أنه ليس فقط المشاهير ولكن عشاق الجمال مثلنا ينجذبون نحو هذا النمط 

 

المانكير الفرنسي :  هو أحد الاتجاهات الكلاسيكية التي لا يمكن أن تنفد أبدًا لتضخيم 

 كل ماعليكي تحديد اطراف الظفر مع  اختيار نيون أو أظافرك الملونة المفضلة  .

الأظافر أظافر المانكير الأظافر القصيرة رسم الاظافر

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