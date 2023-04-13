عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرارات جديدة بمناسبة العيد.. تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، العميد هاني عامر المستشار العسكري، وعلي عبد الستار السكرتير المساعد والنواب " محمود الشامي، أحمد يحي، عبد الله الشيخ، أحمد الشعراوي  ومحمود أبو حسين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

txt

أخبار التعليم.. بشرى لـ 3925 طالبا| ننشر تفاصيل تطوير مناهج مدارس المكفوفين في مصر.. رئيس جامعة طنطا: إنقاذ طفل مصاب بشلل دماغي بمستشفى الجراحات الجديد

واستهل محافظ الغربية الاجتماع بالتهنئة لجميع الحاضرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، والذي يتزامن مع أعياد الإخوة الأقباط ، داعياً المولى- عز وجل - أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وشدد محافظ الغربية على رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك بالقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات والتيسير على المواطنين.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد لتأمين الكنائس والمساجد مع التواجد المروري المكثف بالشارع طوال فترة الأعياد وكذلك الاستعداد من جانب الحماية المدنية لأي أحداث طارئة، موجهاً الشكر لرؤساء الوحدات المحلية ولشركة مياه الشرب وللحماية المدنية على تكاتفهم جميعا من أجل رفع مياه الأمطار خلال موجة الطقس الأخيرة.

وزير قطاع الأعمال العام يبدأ زيارته إلى «غزل المحلة» بلقاء محافظ الغربية

وشدد رحمي على الرقابة التموينية والمرور على المخابز خلال فترة الأعياد مع شن حملات تموينية مكثفة على المحال التجارية بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، مع بدء تجهيز معارض فرحة العيد في أماكن شوادر أهلا رمضان مع التشديد على إزالة كافة الشوادر بنهاية عيد الفطر المبارك.

ووجه الدكتور طارق رحمي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات وخاصة رفع الحواجز المتعدية على حرم الطريق والتي تعوق الحركة المرورية ورفع المخلفات والقمامة بشكل دوري.

وفي ذات السياق شدد المحافظ على التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع والميادين بنسبة 75 % وكذلك تخفيف الإضاءة  بواجهات المحال التجارية مع فصل الإعلانات المضيئة في تمام الساعة الـ 10 مساء من كل يوم، موجها برفع كفاءة الأعمدة وصيانتها وخاصة في محيط المساجد والكنائس إلى جانب استمرار حملات تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية بشأن مواعيد الغلق.

وشدد محافظ الغربية على التصدي الحازم لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والبدء في إدراج كل المتغيرات غير القانونية في الموجة 21  والتي ستبدأ عقب عيد الفطر، مع الاستعداد لموسم توريد القمح تيسير كافة الإجراءات من خلال فتح الجمعية الزراعية والوحدة المحلية لاستقبال القمح من صغار المزارعين ونقلها من خلال سيارات الوحدات المحلية.

8 مرشحين يتنافسون لشغل منصب عميد كلية التجارة بجامعة طنطا

وخلال الاجتماع وافق المجلس على إصدار قرار ينص على التحفظ وإيقاف الترخيص لمدة شهر وتحصيل غرامة مالية وقدرها عشرة آلاف جنيه لجميع السيارات الميكروباص بجميع أنواعها ( ملاكي / أجرة / رحلات ) التي يتم ضبطها مخالفه بخط السير المقرر لها أو بدون لوحات معدنية أو تجزئه خط السير أو التحميل من خارج الموقف المخصص لها  أو استعمال السيارة في غير الغرض المبيـن برخصتها أو العمـل بنظام السرفيـس داخل المدينة .

كما وافق المجلس على اعتماد الحيز العمراني لعزبة بهجت الصغرى بمركز قطور ورفع الموضوع إلى سلطة الاعتماد واتخاذ الإجراءات القانونية، كما وافق المجلس على إلغاء وإضافة عدد من الشوارع بالمخططات التفصيلية بعدد من القرى، كما تمت الموافقة على تعديـل المرحلـة التعليميـة بالقـرار رقم 499 لسنة 2017 بتاريـخ  29/5/2017 م من مدرسـة إبتدائى إلى مدرسة تعليم أساسي  بناحية عزبة على عبده – مركز قطور.

IMG-20230413-WA0116
IMG-20230413-WA0116
IMG-20230413-WA0118
IMG-20230413-WA0118
IMG-20230413-WA0117
IMG-20230413-WA0117
IMG-20230413-WA0113
IMG-20230413-WA0113
IMG-20230413-WA0115
IMG-20230413-WA0115
IMG-20230413-WA0114
IMG-20230413-WA0114
محافظ الغربية مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية المحلية المجلس التنفيذى البناء المخالف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المادة 24 أنصفته.. فيفا يصدم نادى الزمالك في أزمة غرامة كهربا

الحديد رخص والأسمنت نزل|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد هبوط الدولار

الدولار في النازل|هزة قوية تضرب الأخضر عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

تقرير المراقب يحسمها.. ننشر عقوبات الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال

إوعي تعملي كدا.. رد فعل مفاجئ لزوج جوري بكر على دور وداد

%80 من المبلغ.. شوبير يزف مفاجأة حول غرامة كهربا للزمالك

خبير لوائح يعلن تفاصيل جديدة لانتقال نجم الأهلي لنادي سيسكا موسكو

موضوعات متعلقة

كشفته «قطة»|استرداد 270 ألف جنيه اختلسها موظف بالتأمين الصحي في الغربية

ترشيحاتنا

الجامعة العربية: أولوية ربط برامج التعليم بمخرجات سوق العمل

قائد الجيش الثاني: شيوخ وعواقل شمال سيناء خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى

حالة واحدة تُجب إخراج المطلقة من البيت أثناء العدة .. شيخ الأزهر يكشفها

ضرب زميله.. بايرن ميونخ يعاقب ساديو ماني بقرار جديد

قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم مؤتمراً وحفل إفطار لشيوخ وعواقل شمال سيناء

تحذير خطير من مجلس الأمن الروسي بشأن خلايا نائمة وإرهابيين في القوقاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداد في جعفر العمدة.. 10 صور آثارت ضجة لـ جوري بكر| شاهد

مكوناتها خطيرة .. تحذير من تناول حلويات رمضان الجديدة | تعرف عليها

أنوشكا: وجود بطولات جماعية إضافة لصناعة الدراما.. وأتمنى تقديم عمل غنائي| حوار

وزير الصحة يتابع معدلات إنشاء وتطوير غرف الرعايات والحضانات بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

فيديو

تسريبات الحلقة 22.. أحداث ساخنة في مسلسل “جعفر العمدة” بعد ظهور بلال شامة

تفاصيل أسعار الدولار اليوم ومفاجأة في الذهب | تغطية خاصة

موعد انتهاء الطقس السيئ وتحذير جديد من الأرصاد| تفاصيل درجات الحرارة

لافتات في الشوارع وشربات على المارة.. الاحتفالات تجوب مصر ببراءة جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ