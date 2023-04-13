قرارات جديدة بمناسبة العيد.. تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، العميد هاني عامر المستشار العسكري، وعلي عبد الستار السكرتير المساعد والنواب " محمود الشامي، أحمد يحي، عبد الله الشيخ، أحمد الشعراوي ومحمود أبو حسين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستهل محافظ الغربية الاجتماع بالتهنئة لجميع الحاضرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، والذي يتزامن مع أعياد الإخوة الأقباط ، داعياً المولى- عز وجل - أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وشدد محافظ الغربية على رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك بالقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات والتيسير على المواطنين.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد لتأمين الكنائس والمساجد مع التواجد المروري المكثف بالشارع طوال فترة الأعياد وكذلك الاستعداد من جانب الحماية المدنية لأي أحداث طارئة، موجهاً الشكر لرؤساء الوحدات المحلية ولشركة مياه الشرب وللحماية المدنية على تكاتفهم جميعا من أجل رفع مياه الأمطار خلال موجة الطقس الأخيرة.

وشدد رحمي على الرقابة التموينية والمرور على المخابز خلال فترة الأعياد مع شن حملات تموينية مكثفة على المحال التجارية بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، مع بدء تجهيز معارض فرحة العيد في أماكن شوادر أهلا رمضان مع التشديد على إزالة كافة الشوادر بنهاية عيد الفطر المبارك.

ووجه الدكتور طارق رحمي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات وخاصة رفع الحواجز المتعدية على حرم الطريق والتي تعوق الحركة المرورية ورفع المخلفات والقمامة بشكل دوري.

وفي ذات السياق شدد المحافظ على التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع والميادين بنسبة 75 % وكذلك تخفيف الإضاءة بواجهات المحال التجارية مع فصل الإعلانات المضيئة في تمام الساعة الـ 10 مساء من كل يوم، موجها برفع كفاءة الأعمدة وصيانتها وخاصة في محيط المساجد والكنائس إلى جانب استمرار حملات تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية بشأن مواعيد الغلق.

وشدد محافظ الغربية على التصدي الحازم لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والبدء في إدراج كل المتغيرات غير القانونية في الموجة 21 والتي ستبدأ عقب عيد الفطر، مع الاستعداد لموسم توريد القمح تيسير كافة الإجراءات من خلال فتح الجمعية الزراعية والوحدة المحلية لاستقبال القمح من صغار المزارعين ونقلها من خلال سيارات الوحدات المحلية.

وخلال الاجتماع وافق المجلس على إصدار قرار ينص على التحفظ وإيقاف الترخيص لمدة شهر وتحصيل غرامة مالية وقدرها عشرة آلاف جنيه لجميع السيارات الميكروباص بجميع أنواعها ( ملاكي / أجرة / رحلات ) التي يتم ضبطها مخالفه بخط السير المقرر لها أو بدون لوحات معدنية أو تجزئه خط السير أو التحميل من خارج الموقف المخصص لها أو استعمال السيارة في غير الغرض المبيـن برخصتها أو العمـل بنظام السرفيـس داخل المدينة .

كما وافق المجلس على اعتماد الحيز العمراني لعزبة بهجت الصغرى بمركز قطور ورفع الموضوع إلى سلطة الاعتماد واتخاذ الإجراءات القانونية، كما وافق المجلس على إلغاء وإضافة عدد من الشوارع بالمخططات التفصيلية بعدد من القرى، كما تمت الموافقة على تعديـل المرحلـة التعليميـة بالقـرار رقم 499 لسنة 2017 بتاريـخ 29/5/2017 م من مدرسـة إبتدائى إلى مدرسة تعليم أساسي بناحية عزبة على عبده – مركز قطور.

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