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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المداح الحلقة 23.. هبة مجدى تتهم حمادة هلال بالخيانة

المداح
المداح

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 23 تطور جديد فى الأحداث حيث قررت منال “دنيا عبد العزيز” أن تنفذ مخطط أحلام “رانيا فريد شوقى” بعد أن سيطرت عليها وهو أن توقع بين صابر “حمادة هلال” وزوجته رحاب “هبة مجدى” حيق تصور لها انه يحب تاج “يسرا اللوزي”. 

بينما يرفض الأمير “عبد العزيز مخيون” أن يقابل ابنته ويطلب من مساعده عصام “عصام السقا” أن يبعدها عنه قدر الإمكان حيث يتذكر تهديد الجنية هند بنت الأحمر “لوسى” له بأنها يمكن أن تقضى على ابنته فى حال عدم تنفيذ طلبتها. 

أما رحاب “هبة مجدى” تتفاجئ من وجود صابر مع تاج وهو الأمر الذى دفعها لاتهام زوجها بالخيانة وحاول صابر أن يدافع عن نفسه الا ان رحاب لم تصدقه.  

ويواجه حسن “خالد سرحان” الجن هايم “محمد رياض” فى المنزل الذى كان يبحث فيه عن مقبرة الآثار ويسيطر عليه وتقابل بعد ذلك أحلام زوجها حسن وتاخذ منه الأموال التى أعطاها له هايم. 

بينما يترك صابر المداح منزله بعد خلافه مع رحاب بسبب رؤيته مع تاج واتهامها له بالخيانة ويقرر أن يعيش فى منزل والده الشيخ سلام “أحمد بدير”. 

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أبطال مسلسل المداح

يشارك في مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل “المداح 3 أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

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