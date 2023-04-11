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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تصريح ارتداء ابنته فستان البطانة.. رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار

رانيا يوسف
رانيا يوسف

رد الفنانة رانيا يوسف على تصريحات المنتج محمد مختار التى أعرب فيها عن غضبة بسبب ارتداء ابنته الفستان الشهير المعروف إعلاميا بفستان البطانة الذى ارتدته رانيا يوسف فى مهرجان القاهرة السينمائى وارتدته ابنتها  فى مهرجان القاهرة فى دورة اخرى. 

وعلقت رانيا يوسف على فيديو محمد مختار الذى نشرته الاعلامية أسما ابراهيم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلة : “وانت كنت فين طول الـ13 سنة اللي فاتوا في حياة بناتك كنت برضه زعلان ونعم الأب.. ولما المدام مراتك كانت بتتباس وتقلع في الأفلام وعلى طول بالبيبي دول مكنتش بتزعل مش دي برضه المفروض أنها شرفك وعرضك ولا عشان كنت مستفيد؟”. 

رانيا يوسف 

ونشرت الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج حبر سرى مقطتعة فيديو من حلقة المنتج محمد مختار والذى يكذب فيها رانيا يوسف عما قالته بشأن عدم رؤيته لبناته وأنه لم يصرف عليهما.

وعلقت رانيا يوسف على الفيديو : "الحقيقة أنا مقامي أكبر من أن الواحد يرد على واحد زيك، لطيف أن الواحد يكذب ويصدق نفسه، طول عمرك ممثل فاشل، واللي بعتاك تقول الكلام ده أفشل منك.

رد رانيا يوسف 

ردت الفنانة رانيا يوسف، على التصريحات الأخيرة لطليقها المنتج محمد مختار، والتي أكد خلالها أن لديه مستندات تثبت أنه يرسل إلى بناته مبلغ 15 ألف جنيه شهريًا لمصاريفهم الخاصة.

وكتبت رانيا يوسف، تعليقًا على فيديو محمد مختار، الذي تحدث فيه عن أسباب طلاقهما، وأنه مازال محافظًا على دفع مصروفات بناته، قائلة “يعني معاك 15 ألف، وممعاكش مستندات بفلوس المدارس اللي بتدفعها؟! الـ 15 ألف دول تصرفهم على القطط اللي بتأكلهم في الشارع”.

أنا مقامي أكبر.. رد نارى من رانيا يوسف على محمد مختار

محمد مختار ورانيا يوسف

كشف المنتج محمد مختار، عن توزيعه ممتلكاته في حياته على بناته من زوجاته وشقيقهم عمر، قائلا: "وزعت ممتلكاتي على بناتي وأخوهم عمر من دلوقتي وأنا لا أملك شيء وهما حاليا بيخدوا حقوقهم والفلوس اللي سيبها جيدة".

وأضاف المنتج محمد مختار، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن علاقته ببناته جيدة ويملتك ورق رسمي مكتوب في عقد مع المحامي الكبير الراحل فريد الديب بما أصرفه على بناتي من رانيا يوسف، معلقا: "أنا حاليا مستور أكثر بما امتلكه من أهلي، والافلام كانت بتصرف بجنون وبتحقق ايرادات جنونية ولكن المصاريف كانت جنونية برضو".

وتابع: "كل اللي اطلب مني عشان البنات عملته ودفعت مدارسهم ومصاريف أكلهم وشربهم وحياتهم قبل القضايا وبعدها ودخلنا فترة في عملية عناد، والاب بعد القوانين الجديدة ملوش لزمة في التربية وهو فلوس بس وأولادي اتنقلوا من مدرسة لأخرى ومعرفش حاجة".

رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف حمد مختار المنتج محمد مختار الإعلامية أسما ابراهيم

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