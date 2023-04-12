عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المداح الحلقة 22.. حمادة هلال يقرر التخلص من جنين أمينة

المداح
المداح

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 22 تطور جديد فى الأحداث حيث سيطرت أحلام “رانيا فريد شوقي” على منال “دنيا عبد العزيز” وذلك بعد أن وضعت لها حجاب سحرى فى سريرها للخضوع إليها. 

كما تسيطر أحلام على زوجها حسن “خالد سرحان” والذى تهدده بالسجن بعد أن شارك فى قتل أحد مساعديه بطريق الخطأ بعد مشاجرة بينه وبين مساعد هايم وعبد الرازق. 

أما صابر المداح “حمادة هلال” ذهب إلى تاج “يسرا اللوزى” ليقوم بمصالحتها ويوضح لها انه تأكد من مساعدتها له بعد مقابلته لوليد “تامر شلتوت”. 

ويعاتب هايم “محمد رياض” مساعدة على الجريمة التى ارتكبها حيث كان المقصود الخلاص منه هو حسن الا ان هذا لم يتحقق ويعتمد هايم على إحدى العرافين من أجل فتح المقبرة الأثرية. 

بينما تطلب منال من صابر أن يقابلها فى منزلها وتكشف له ما ارتكبته رحاب زوجته “هبة مجدى” وأنها كانت تعيش فى شقة زوجة طليقها زين طوال فترة اختفائها وذلك بهدف أن يغضب صابر على رحاب ويقوم بتطليقها. 

وتظهر هند بنت الأحمر “لوسى” إلى صابر مجددا فى مشهد مخيف مع أمينة “سلمى أبو ضيف" وتقول له هند لا تستطيع الخلاص من ابنة أمينة ولا ابنك وسنقف ضدك ولكن صابر يصر على الخلاص من جنين أمينة وهو الأمر الذى يخيف أمينة. 

بينما يوقع الأمير “عبد العزيز مخيون” العقد مع هايم ويؤكد له أنه يقوم بكل ما يطلبونه منه لتوجيه صابر والسيطرة عليه ولكن هايم يغضب منه ويؤكد له ضرورة السيطرة على صابر سريعا. 

بعد انتقاده لتربيتها بناته.. رانيا يوسف لطليقها: كنت فين من 13 سنة

بعد تصريح ارتداء ابنته فستان البطانة.. رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار

أبطال مسلسل المداح

يشارك في مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل “المداح 3 أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

دنيا عبدالعزيز رانيا فريد شوقي يسرا اللوزي سلمى ابو ضيف محمد رياض حمادة هلال مسلسل المداح أسطورة العشق المداح أسطورة العشق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا.. شعبة الذهب تحذّر من شائعات خطيرة تهدد سوق المعدن الأصفر

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

بعد زيادة حافز إردب القمح.. الفلاحين: هدية السيسي لنا في عيد الفطر

الزمالك اليوم.. مفاجأة بغرامة كهربا وبند غريب بعقد أوسوريو ومصير غامض لجمعة

حالة نادرة.. إيجابية فحص الحمل لرجل عربي في العقد الخامس من العمر

بعد أمطار اليوم على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لسه بكره

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

موضوعات متعلقة

رسالة الإمام الحلقة 21.. نضال الشافعي يوقع بحمزة العيلي

رسالة الإمام الحلقة 21.. خالد النبوي يحتد على زوجته بسبب سلمى أبوضيف

أخبار الفن| ريما عبدالله تسخر من شيرين.. وحضرة العمدة يعيد مشهد قتل نيرة أشرف

من النهارده مفيش إدمان.. ريما عبدالله تسخر من شيرين.. ومدير أعمالها يرد بقوة

وصلت أحاسيس صعبة.. رئيس المجلس القومى للمرأة تشيد بالفنانة روجينا

حضرة العمدة يعيد للأذهان مشهد وفاة نيرة أشرف.. تفاصيل

خارج المنافسة.. أول تعليق من والد محمد سامي على مسلسل جعفر العمدة

اتعرضت لكمية إهانات.. تامر حسني يكشف لحظات الضعف واليأس في حياته

ترشيحاتنا

أكثر من 8 آلاف إصابة في اليوم.. الهند تزيد إنتاج لقاح كورونا

بنزيما يمنح ريال مدريد التقدم أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تصور لوجه هيكل نزلة خاطر يثير الجدل.. ومتحف الحضارة يوضح

يتابع مباراة حرس الحدود من الاستاد.. خوان كارلوس يصل القاهرة استعدادا لقيادة الزمالك

بعد انتشاره بالأسواق.. تعرف على الفرق بين ورق التوت والعنب

تباين أداء أسواق المال العربية| البورصة المصرية تغلق على تراجع.. وانخفاض مؤشرات "الفلسطينية"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

زراير وسلاسل ذهبية.. 10تصميمات لـ بوركيني هادية غالب تثير السوشيال ميديا

الممنوعون من تناول الرنجة.. تحذير مهم للصحة بسبب الفسيخ

علامات بالفسيخ تؤكد أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي | اعرف الفرق

فيديو

مصرع شخصين في انهيار مغارة بالمغرب | ما السبب؟

ضبط اسماك مملحة فاسدة| ازاي نكتشف الفسيخ والرنجة الغير صالحة للاستهلاك ؟

ابتعدوا عن أعمدة الإنارة.. تحذير عاجل ومهم من الأرصاد

رسميًا .. موعد انتقال إمام عاشور لـ الأهلي بعد توقيعه للأحمر "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ