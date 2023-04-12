المداح الحلقة 22.. حمادة هلال يقرر التخلص من جنين أمينة

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 22 تطور جديد فى الأحداث حيث سيطرت أحلام “رانيا فريد شوقي” على منال “دنيا عبد العزيز” وذلك بعد أن وضعت لها حجاب سحرى فى سريرها للخضوع إليها.

كما تسيطر أحلام على زوجها حسن “خالد سرحان” والذى تهدده بالسجن بعد أن شارك فى قتل أحد مساعديه بطريق الخطأ بعد مشاجرة بينه وبين مساعد هايم وعبد الرازق.

أما صابر المداح “حمادة هلال” ذهب إلى تاج “يسرا اللوزى” ليقوم بمصالحتها ويوضح لها انه تأكد من مساعدتها له بعد مقابلته لوليد “تامر شلتوت”.

ويعاتب هايم “محمد رياض” مساعدة على الجريمة التى ارتكبها حيث كان المقصود الخلاص منه هو حسن الا ان هذا لم يتحقق ويعتمد هايم على إحدى العرافين من أجل فتح المقبرة الأثرية.

بينما تطلب منال من صابر أن يقابلها فى منزلها وتكشف له ما ارتكبته رحاب زوجته “هبة مجدى” وأنها كانت تعيش فى شقة زوجة طليقها زين طوال فترة اختفائها وذلك بهدف أن يغضب صابر على رحاب ويقوم بتطليقها.

وتظهر هند بنت الأحمر “لوسى” إلى صابر مجددا فى مشهد مخيف مع أمينة “سلمى أبو ضيف" وتقول له هند لا تستطيع الخلاص من ابنة أمينة ولا ابنك وسنقف ضدك ولكن صابر يصر على الخلاص من جنين أمينة وهو الأمر الذى يخيف أمينة.

بينما يوقع الأمير “عبد العزيز مخيون” العقد مع هايم ويؤكد له أنه يقوم بكل ما يطلبونه منه لتوجيه صابر والسيطرة عليه ولكن هايم يغضب منه ويؤكد له ضرورة السيطرة على صابر سريعا.

أبطال مسلسل المداح

يشارك في مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل “المداح 3 أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.