أركب "أوتوماتيك" زيرو .. سعر سوزوكي سويفت في مصر

استطاعت شركة سوزوكي اليابانية تقديم العديد من سيارات الهاتشباك الشهيرة، ومن بينها النسخة سويفت، والتي تعتمد على تصميم خارجي صغير الحجم، مع مصابيح أمامية حادة، بالاضافة إلى مجموعة من التجهيزات الفنية والتقنية.

سوزوكي سويفت

مواصفات السيارة سوزوكي سويفت وسعرها الرسمي في السوق المصري

محرك السيارة سوزوكي سويفت وقدراتها الفنية

محرك رباعي الاسطوانات.

4 سلندر.

سعة 1200 سي سي.

قوة اجمالية بلغت 84 حصانا.

العزم الاقصى للدوران 107 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي.

دفع امامي.

5 سرعات.

سوزوكي سويفت

الابعاد الخارجية للسيارة سوزوكي سويفت

الطول الاجمالي 3840 مم.

العرض الاجمالي 1735 مم.

الارتفاع الكلي للسيارة 1495 مم.

الخلوص الارضي 120 مم.

قاعدة العجلات 2450 مم.

مساحة التخزين 211 لتر.

خزان الوقود سعة 37 لتر.

الاداء الفني للسيارة سوزوكي سويفت

تستهلك السيارة سوزوكي سويفت نسبة من الوقود تقدر بـ 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة.

تستغرق السيارة سوزوكي سويفت مدة زمنية بلغت 12.9 ثانية، عندما تنطلق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

سوزوكي سويفت

السعر الرسمي للسيارة سوزوكي سويفت 2022

الفئة الاولى "أوتوماتيك" موديل 2022 بقيمة قدرها 459.900 جنيه.

الفئة الثانية "أوتوماتيك" موديل 2022 بقيمة قدرها 479.900 جنيه.