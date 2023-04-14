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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آسوس تطلق هاتف ROG Phone 7  في الأسواق العالمية.. اعرف مواصفاته

ASUS ROG Phone 7
ASUS ROG Phone 7

أطلقت شركة "آسوس" سلسلة هواتف ASUS ROG Phone 7 في الأسواق العالمية اليوم. 

وفقا لتقرير موقع gizmochina تتضمن العائلة الجديدة للهواتف الذكية كلا من  آسوس  ROG Phone 7 و 7 Ultimate وهي بمثابة خليفة لسلسلة ROG Phone 6 موديل 2022، و تحتفظ سلسلة ROG Phone 7 بنفس لغة التصميم مثل سابقتها ولكنها تأتي مع مجموعة كبيرة من الترقيات  في الأداء والسوفت وير.

ASUS ROG Phone 7

مواصفات ASUS ROG Phone 7

يحتوي كلا من  ASUS ROG Phone 7 و 7 Ultimate على جزيرة كاميرات أفقية على اللوحة الخلفية. كما تم تجهيز ASUS ROG Phone 7 في نسختيه المختلفتين بمكبرات صوت استريو مزدوجة مع صوت تم ضبطه بواسطة Dirac ودعم الصوت المكاني.

تتميز هواتف  آسوس  ASUS ROG Phone 7 بشاشة E4 AMOLED ضخمة مقاس 6.8 بوصة تقدم دقة وضوح FHD + ومعدل تحديث 165 هرتز، مع ذروة سطوع شاشة 1200 شمعة لكل متر مربع، ودعم تقنية + HDR10 ، ووجاج طبقة حماية من Gorilla Glass Victus. الشاشة مدمجة مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع. هواتف الألعاب حاصلة على تصنيف IP54 ضد الغبار ومقاومة للماء.

تحت الغطاء ،نجد أن هواتف ASUS ROG Phone 7 يتم تشغيلها بمعالج من كوالكوم، مجموعة شرائح  Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني، كلا الطرازين يحزمان ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين أساسية 512 جيجابايت روم. 

 تستمد الهواتف المخصصة للألعاب قوتها من بطارية سعة 6000 مللي أمبير في الساعة، من مادة ليثيوم بوليمر لا يمكن إزالتها، تدعم الشحن السريع بقوة  65 وات.

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فيما يخص إمكانيات التصوير، تحتوي سلسلة ROG Phone 7 على مستشعر رئيسي من Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل مقترنة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

سيكون ASUS ROG Phone 7 متاحًا في الأسواق العالمية من خلال موقع الشركة الرسمي عبر الإنترنت ASUS India وشركاء البيع بالتجزئة. في الهند ، تم تسعير ROG Phone 7 بسعر 74999 روبية مع إصدار 12 جيجابايت + 256 جيجابايت روم، بينما تبلغ تكلفة Ultimate ما يصل إلى 99999 روبية للمتغيرات الوحيدة مع إصدار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت روم. 

أسوس Asus ROG Phone 7 ASUS ROG Phone 7 Snapdragon كوالكوم

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