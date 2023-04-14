شبانة: مدحت عبد الهادي نجح ببث الروح في لاعبي الزمالك

ثمن الإعلامي محمد شبانة المجهود الكبير الذى قام به مدحت عبد الهادي مع فريق الزمالك خلال الفترة الوجيزة التي قاد فيها الفريق، موضحا أنه مدرب نجح في بث الروح في لاعبي الزمالك.



وأوضح شبانة خلال تقديمه لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية ETC، أن هناك بعض الاكتشافات التي قدمها مدحت عبد الهادي للفريق، موضحا أنه في المجمل الزمالك قدم مستوى مميز وكسب مباراة مهمة في صراع السباق بركب المربع الذهبي والمراكز المؤهلة لدورى الأبطال.



وأكد شبانة أن المدرب الكولومبي الجديد أوسريو عليه أن يشكر مدحت عبد الهادي الذى قدم الفريق بشكل مختلف، وسلم المهمة للمدرب الجديد في مستوى ذهنى وفني مميز.