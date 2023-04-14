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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة سيدة وطفلة في تصادم جرار زراعي وسيارة ملاكي بالمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد كوبري الفريق رضا حافظ بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية صباح اليوم إصابة سيدة وطفلة بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، نتيجة تصادم جرار زراعي، بسيارة ملاكى، أعلي كوبرى المذكور وتم نقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا شرطة ثان المحلة إلي غرفة عمليات الإسعاف يفيد بلاغاً يفيد، بتصادم سيارة ملاكي، وجرار زراعي أعلي كوبري ميدان الشون، وإصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة.

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الحادث.

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كما أفادت التحريات والمعاينة الأولية إصابة سيدة في العقد الرابع من العمر، وإصابة طفلة في العقد الأول من العمر، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، إثر تصادم جرار زراعي، بسيارة ملاكي أعلي كوبري ميدان الشون.

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كما تم  نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم الدفع بأوناش لرفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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