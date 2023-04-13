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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشارك العمال سحور رمضان بالمحلة ويعلن خطة تطوير المصانع.. صور

محافظ الغربية يشارك
محافظ الغربية يشارك العمال سحور رمضان

شهدت المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية منذ قليل تدشين حفل سحور جماعي بحضور الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية والمهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب والمحاسب محمد فتحي عضو اتحاد غرفة الصناعات النسيجية بمشاركة المئات من عمال مصانع الغزل والنسيج .

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كما يأتي ذلك في إطار حرص محافظ الغربية علي تحقيق التواصل الاجتماعي مع القطاع العمالي خلال شهر رمضان المبارك .
من جانبه أكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية أن القيادة السياسية تولي اهتماما واسعا بتطوير كافة صناعات الغزل والنسيج فضلا عن وضع جدول زمني الافتتاح اكبر مصنع داخل شركة غزل المحلة علي مستوي منطقة الشرق الأوسط.

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كما دعي محافظ الغربية كافة عمال مصانع المحلة للتكاتف من أجل تنمية الصناعة ومواصلة العمل ليلا ونهارا سعيا في رفعة الوطن خلال الفترة المقبلة .
وأفاد محافظ الغربية أنه تم التعاون الكامل من أجل الاهتمام بالملف القري المنتجة والمشهورة بالصناعات حرفية متنوعة لافتا بقوله "رمضان كريم وكل عام وانتم بخير وربنا يبارك حياتكم ويحفظ وطنا .. تحيا مصر" .

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الجدير بالذكر أن حفل السحور مع عمال المحلة تخلله ابتهالات وتواشيح دينية لاقت استحسان كافة أعضاء رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج وعمال اليومية ولفيف من القيادات التنفيذية.

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الغربية محافظة الغربية المحلة المصانع القيادات التنفيذية القيادة السياسية تحيا مصر المنطقة الصناعية

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