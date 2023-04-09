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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مائدة إفطار جماعي لـ 600 من العمالة المؤقتة وأسرهم بجامعة طنطا.. صور

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا مأدبة إفطار جماعي لـ ٦٠٠ من العمالة المؤقتة  بالجامعة  وأسرهم  وذلك بمجمع الكليات  بسبرباي، بحضور الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي للجامعة والدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ومستشار  الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات وأمناء الكليات، وأمين عام الجامعة.

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أعرب الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن  سعادته بمشاركته  للعاملين المؤقتين بالجامعة  وأسرهم في  هذا الإفطار    داعيًا المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، مؤكداً حرصه الدائم على دعوتهم سنويا بصفته الشخصية والتواصل المستمر مع كافة العاملين ومشاركتهم جميع المناسبات لدعم العلاقات الإنسانية والاجتماعية ودعم أواصر المحبة والإخاء بين العاملين من مختلف كليات وإدارات الجامعة، مشيداً بحسن تنظيم الإفطار الجماعي اليوم، وظهوره بهذا الشكل اللائق.

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من جانبهم أعرب العاملون  عن خالص سعادتهم بدعوة رئيس الجامعة لهم ومشاركته الإفطار  معهم في جو أسرى مبهج، موجهين خالص الشكر له .

 وأشاروا الى تقديرهم الكامل لما تقوم به الجامعة من إجراءات لتحسين احوالهم الوظيفية والمعيشية بالتوازي مع   ما تحققه الجامعة من إنجازات على كافة الأصعدة

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إفطار إفطار جماعي المستشفيات تربية رياضية كلية الاداب رئيس جامعة طنطا

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