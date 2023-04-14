مانشستر يونايتد يفقد برونو فيرنانديز في لقاء الإياب ضد إشبيلية

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي غياب نجمه البرتغالي برونو فيرنانديز عن مواجهة إشبيلية المقرر لها الخميس المقبل، ضمن إياب منافسات الدور ربع النهائب من مسابقة الدوري الأوروبي.

وذكر مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي، أن برونو فيرنانديز سغيب عن الفريق في لقاء الإياب ضد أشبيلية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل برونو فيرنانديز على بطاقة صفراء في الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد، أمس الخميس، في الدقيقة 41 عندما منع تسديدة نيمانيا جوديلي بذراعه.

وتعادل مانشستر يونايتد مع إشبيلية بنتيجة 2-2، ليعقد موقفه في لقاء الإياب، حيث بات الفريق الإنجليزي مطالبا بتحقيق الفوز خارج ملعبه للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويتصدر إشبيلية قائمة الأكثر تتويجا بلقب الدوري الأوروبي برصيد 6 ألقاب، بينما سبق لمانشستر يونايتد حصد اللقب مرة واحدة في عام 2017.