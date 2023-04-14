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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأقل من 100 ألف جنيه .. اركب أشهر سيارة كورية في مصر |صور

اشهر سيارة كورية
اشهر سيارة كورية في مصر

يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، لتلبية احتياجات التنقل ووفقًا للميزانية الشرائية الخاصة بكل شخص، بينما يضم السوق المصري العديد من السيارات المتنوعة والتي تتناسب مع جميع الفئات.

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وتعتبر السيارات التي تحمل توقيع الصانع الكوري الجنوبي، من ابرز الاصدارات في مصر، نسبة إلى الاعتمادية، وتوافر قطع الغيار الخاصة بها من سعر مناسب، بالاضافة إلى سهولة الصيانة مقارنة ببعض السيارات الاخرى.

اشهر سيارة كورية في مصر 

وتعد النسخة دايو لانوس واحدة من اشهر سيارات السيدان الكورية التي قدمت في مصر، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا حينها وحتى ذلك الوقت فهي من السيارات المرغوبة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة.

 

وظهرت السيارة دايو لانوس موديل 1999 عبر احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في بيع وشراء السيارات، وهي في حالة جيدة مع طلاء خارجي محدث، حيث تضم جنوط رياضية متعددة الاضلاع وباللون الفضي.

اشهر سيارة كورية في مصر 

وتشير البيانات الخاصة بهذه السيارة، بأنها تضم عجلة قيادة باور، ونوافذ كهربائية أمامية، بالاضافة إلى فرش جلد، ومدخل USB، ونظام صوتي، مع وجود بطارية جديدة، وحالة جيدة للاطارات يبلغ قياسها 14 بوصة، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مقترن بناقل حركة يدوي مانيوال من 5 سرعات.

 

بأقل من 100 الف جنيه .. اركب اشهر سيارة كورية في مصر 

 

تقدم السيارة دايو لانسو موديل 1999 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر 90 الف جنيه. 

سيارة مستعملة سيارة مستعملة دايو لانوس موديل 1999

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