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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 130 ألف جنيه .. اركب أشهر سيارات "كيا" |صور

بـ 130 الف جنيه ..
بـ 130 الف جنيه .. اركب اشهر سيارات "كيا"

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من إصدارات شركة كيا، عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات الهيكلية بين فئة الهاتشباك، والرياضية، والسيدان.

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وتعتبر السيارة كيا سبيكترا واحدة من ابرز سيارات السيدان المطروحة داخل سوق المستعمل، والتي تحضظى بشعبية كبيرة نسبة إلى الصانع الكوري، بالاضافة إلى الاداء الاعتمادي، إلى جانب توافر قطع الغيار الخاصة بها بسعر مناسب.

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وتتوافر السيارة كيا سبيكترا في سوق المستعمل بالعديد من الحالات والاسعار، ومنها احد اصدارات موديل 2001، والتي ظهرت عبر صفحات بيع وشراء السيارات الكترونيًا، بحالة فنية جيدة بالاضافة إلى سعر مناسب ايضا.

كيا سبيكترا 

كيا سبيكترا موديل 2001 في سوق المستعمل 

 

جاءت السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، وهي بحالة خارجية جيدة، حيث تمتعت بطلاء خارجي محدث، بالاضافة إلى حالة الفبريقا من الداخل، إلى جانب حزمة من التجهيزات.

 

وتضم السيارة كيا سبيكترا موديل 2001 صاحبة هذا الموضوع مكابح ABS مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى نوافذ كهربائية التحكم أمامية وخلفية، مع وجود مكيف هواء "يدوي"، وقفل مركزي للابواب "سنتر لوك".

كيا سبيكترا 

وتأتي السيارة كيا سبيكترا موديل 2001 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مقترن بناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات، حيث تعمل السيارة عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

سعر السيارة كيا سبيكترا موديل 2001 

 

تقدم السيارة بسعر 130 الف جنيه، ويتوقف ذلك بحسب الحالة الفنية للسيارة بعد الفحص الجيد والمعاينة.

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