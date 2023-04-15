نشرة المرأة والصحة: أدوية تسبب النزيف خلال فترة الحيض.. أمراض تهدد الرجال بضعف الخصوبة.. كيفية التفريق بين الفسيخ السليم والفاسد.. ميريام فارس تثير ضجة في أحدث ظهور

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

تنبؤات بظهور وباء فيروسي جديد يهدد حياة البشرية.. تفاصيل



لم يتعاف العالم حتى الآن من آثار وباء كورونا سواء على المستوى الاقتصادى أو الصحى بسبب مضاعفات المرض طويلة الأمد .



مش هتتوقعه .. نقص هذا العنصر يسبب الصداع الشديد وعلاجه متوفر



يعد الصداع من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين البشر وفى بعض الأحيان لايزول بسهولة رغم تناول الكثير من المشروبات والأدوية التى تساعد فى علاجه.



هاني الناظر يقدم 6 نصائح لمواجهة الموجة الحارة.. تعرف عليها



علق الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، “إحنا داخلين اعتبارا من غدا السبت علي موجة حارة وشمس ساطعة قوية الايام القادمة”.



للرجال فقط.. 5 مشاكل في التبول تخبرك بسرطان البروستاتا



سرطان البروستاتا يصيب غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز في الذكور أسفل المثانة مباشرة وتنتج السائل المنوي، يصاب واحد من كل سبعة رجال في جميع أنحاء العالم بهذا السرطان، مما يجعله ثاني أكثر أنواع السرطان انتشارًا بين الرجال.



احترسي.. أدوية تسبب النزيف خلال فترة الحيض



يعد النزيف خلال فترة الحيض أو بعدها من الأمور الشائعة بين النساء ويعتقد، أن السبب فى هذه الحالة هو الإصابة بمشكلة صحية ما.



الممنوعون من تناول الفسيخ والرنجة في رمضان.. هل أنت منهم؟



أقترب شم النسيم والذي يشتهر تناول الأسماك المملحة فيه، كالرنجة والفسيخ والملوحة، وبالرغم من مجيئة في شهر رمضان ومع الصيام وتسببها بالشعور بالعطش فقد لا يمنع هذا الأمر محبيه من تناولها.



لتجنب أضرار الكحك.. جمال شعبان ينصح بتناول هذا المشروب في العيد



نحتاج في العيد إلى المشروبات الساخنة بجانب الكحك فنجد أن أشهر المشروبات الشاي بالحليب أو الشاي السادة، ولكن ما من أحد يلتفت لمشروب الحلبة، على الرغم من فوائده العديدة.



5 أمراض تهدد الرجال بضعف الخصوبة.. عالجها بسرعة



يعد ضعف الخصوبة من أكثر المشاكل الصحية التى تؤرق الرجال فى حين أنه يمكن الوقاية من الإصابة بها من خلال تجنب العوامل المسببة للإصابة بها.



جوزى خايف أعمل فيه زى سيد.. 20 صورة لجورى بكرى تثير الجدل



أثارت الفنانة جورى بكر الشهيرة بشخصية "وداد" من مسلسل جعفر العمدة، الجدل على السوشيال ميديا بعد تداول صور جريئة ومثيرة لها .



الكحكة برغيفين عيش| جمال شعبان يكشف عن القدر المسموح بتناوله من حلويات العيد



مع اقتراب عيد الفطر والذي يشتهر بتحضير الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة، والإكثار من تناولهم يتسبب في زيادة الوزن، وهو من الأمراض التي تفتح أبواب للإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى، وأخطرها أمراض القلب والشرايين.



أنا ست قادرة وعايزة راجل قوي.. أبرز إطلالات رضوى الشربيني



تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني ، تريند مؤشر البحث بعد تحدثها عن فتى أحلامها.



يحدّ من مخاطر الإصابة بأمراض السرطان..خبير تغذية يكشف أهمية الزبادى على السحور



قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد أكل الزبادي في رمضان.



شاب يجري عمليتين جراحيتين لتزيد من طوله.. لسبب غريب لن تتوقعه



كان موسى جيبسون، 41 سنة، يعاني من قصر القامة، وهو ما دفعه لإجراء عمليتين جراحتين بأكثر من أكثر من 170 ألف دولار، وذلك لإطالة ساقيه ليبدو أطول ، وكان سبب فعله لهذه العمليتين غريب.



قبل شم النسيم.. كيفية التفريق بين الفسيخ السليم والفاسد؟



قدمت الدكتورة سالى الفقى خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كيفية التفرق بين الفسيخ الفاسد و السليم.



إطلالة جريئة.. ميريام فارس تثير ضجة في أحدث ظهور



نشرت الفنانة ميريام فارس، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

