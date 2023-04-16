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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدمة بسبب زيادة أسعار الطعام في أمريكا

Getty Images /
Getty Images / مايك كيمب

شهد سكان الولايات المتحدة أزمة اقتصادية جديدة، وهي زيادة تكلفة الطعام سواء في محلات البقالة أو المطاعم.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” أظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع أسعار الطعام للمرة الأولى منذ منتصف عام 2021، وبحسب التقديرات، ارتفعت أسعار المطاعم بنسبة 8.8٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية، مرتفعة للشهر الثالث على التوالي وبنسبة 0.6٪ عن فبراير. 

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وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم في البقالة، بنسبة 8.4٪ على أساس سنوي ، بانخفاض 0.3٪ عن فبراير، ويقول المحللون إن البيانات قد تكون علامة سيئة على المطاعم الأمريكية.

ورفعت العديد من المطاعم الأسعار لتجنب انخفاض هوامش ربحها، مما أجبر المستهلكين على قلة زياراتهم إلى المطاعم أو إنفاق أقل عند تناول الطعام بالخارج.

ومع ذلك، قال بروس جريندي، كبير الاقتصاديين إن الإحصائيات قد تكون غير دقيقة بسبب الزيادة في أسعار المواد الغذائية، وكتب في مدونة يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر الأسعار بشكل حاد في الأشهر الأخيرة.

ويمثل ارتفاع الأسعار، ضغطًا مستمرا على مؤشر الغذاء في الولايات المتحدة، وأشار إلى أنه يتوقع استمرار زيادة أسعار الطعام حتى العام المقبل.

الولايات المتحدة الأسعار المطاعم المواد الغذائية

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