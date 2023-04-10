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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل أرز المطاعم بالدجاج| بمذاق لا يقاوم

أرز المطاعم بالدجاج
أرز المطاعم بالدجاج

 أرز المطاعم بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل  أرز المطاعم بالدجاج فيما يلي…

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مقادير  أرز المطاعم بالدجاج


كيلو أرز بسمتي أبيض
كوب زبيب
مرقة دجاج
زعفران بودر
(لعمل الدجاج)
دجاجة مقطعة
بصلة أرباع
1طماطم أرباع
جزرة مكعبات
٣ملعقة كبيرة سمنة
٢ملعقة كبيرة زيت
مكعب مرقة
٣ورق لورا
٤فص حبهان صحيح
٢فص مستكة صحيحة
ملعقة صغيرة سبع بهارات
زعفران بودر
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير  أرز المطاعم بالدجاج


في حلة على النار نضع الأرز ثم نصفي مرقة سلق الدجاج ونضعها على الأرز ونتركه حتى يغلي ثم نهدئ النار ونتركه حتى يتشرب ثم نقلبه بهدوء ثم نضع الزعفران "مذوب في القليل من الماء" على جزء من الأرز والجزء الآخر نضع عليه الزبيب ونغطي عليه ونتركه حتى تمام النضج ثم نقوم بعمل فحمة للأرز ونضعها ونغطي عليه لمدة دقيقتين ثم نضع عليه الدجاج ويقدم بالهنا والشفا
(لعمل الدجاج)
في صينية كبيرة على النار نضع السمنة والزيت والمستكة ثم نضع الدجاج ونشوحه ومجرد أن يأخذ لون ذهبي فاتح نضع ماء مغلي ومكعب المرقة والبصلة والطماطم والجزرة والتوابل كلها ماعدا الزعفران ونترك الخليط حتى يغلي ثم نهدئ النار حتى تمام النضج ثم نرفع الدجاج وندهنه بالزعفران "مذوب في ربع كوب شوربة" ثم ندخله الفرن حتى يأخذ لون ذهبي ثم نقوم بعمل فحمة ونضعها ونغطي عليه جيداً

أرز المطاعم بالدجاج مقادير أرز المطاعم بالدجاج طريقة تحضير أرز المطاعم بالدجاج طريقة عمل أرز المطاعم بالدجاج الشيف فاطمة أبو حاتي

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