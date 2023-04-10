طريقة عمل أرز المطاعم بالدجاج| بمذاق لا يقاوم

أرز المطاعم بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل أرز المطاعم بالدجاج فيما يلي…

مقادير أرز المطاعم بالدجاج



كيلو أرز بسمتي أبيض

كوب زبيب

مرقة دجاج

زعفران بودر

(لعمل الدجاج)

دجاجة مقطعة

بصلة أرباع

1طماطم أرباع

جزرة مكعبات

٣ملعقة كبيرة سمنة

٢ملعقة كبيرة زيت

مكعب مرقة

٣ورق لورا

٤فص حبهان صحيح

٢فص مستكة صحيحة

ملعقة صغيرة سبع بهارات

زعفران بودر

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير أرز المطاعم بالدجاج



في حلة على النار نضع الأرز ثم نصفي مرقة سلق الدجاج ونضعها على الأرز ونتركه حتى يغلي ثم نهدئ النار ونتركه حتى يتشرب ثم نقلبه بهدوء ثم نضع الزعفران "مذوب في القليل من الماء" على جزء من الأرز والجزء الآخر نضع عليه الزبيب ونغطي عليه ونتركه حتى تمام النضج ثم نقوم بعمل فحمة للأرز ونضعها ونغطي عليه لمدة دقيقتين ثم نضع عليه الدجاج ويقدم بالهنا والشفا

(لعمل الدجاج)

في صينية كبيرة على النار نضع السمنة والزيت والمستكة ثم نضع الدجاج ونشوحه ومجرد أن يأخذ لون ذهبي فاتح نضع ماء مغلي ومكعب المرقة والبصلة والطماطم والجزرة والتوابل كلها ماعدا الزعفران ونترك الخليط حتى يغلي ثم نهدئ النار حتى تمام النضج ثم نرفع الدجاج وندهنه بالزعفران "مذوب في ربع كوب شوربة" ثم ندخله الفرن حتى يأخذ لون ذهبي ثم نقوم بعمل فحمة ونضعها ونغطي عليه جيداً