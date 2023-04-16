اليوم.. فريق عمل المداح ينتهي من التصوير

ينتهي فريق عمل مسلسل المداح اليوم الأحد من تصوير جميع أحداثه داخل أحد الاستديوهات الخاصة.

ومن المفترض أن يشهد تصوير اليوم وجود عدد كبير من الفنانين علي رأسهم بطل العمل حمادة هلال وتامر شلتوت ودنيا عبد العزيز وآخرون.

أحداث الحلقة الرابعة والعشرون

شهدت أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» عددا من المفاجآت كان أبرزها انهيار «رحاب – هبة مجدي» بعد صدمة خطف رضيعها «عز» من المنزل، واتهام زوجها «صابر المداح – حمادة هلال» أنه السبب في خطفه بعدما قرر مساعدة «أمينة – سلمى أبوضيف»، التي تعاني من سيطرة الجن عليها وموافقته على تواجدها داخل منزلهما، وتتأكد أن ابنها خطف على يد الجن، وتطلب من زوجها إبلاغ الشرطة، ولكنه يرفض إبلاغهم.

ابطال المداح

مسلسل «المداح» الجزء الثالث بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.