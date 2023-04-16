عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. فريق عمل المداح ينتهي من التصوير

حمادة هلال
حمادة هلال

ينتهي فريق عمل مسلسل المداح اليوم الأحد من تصوير جميع أحداثه داخل أحد الاستديوهات الخاصة.

 

ومن المفترض أن يشهد تصوير اليوم وجود عدد كبير من الفنانين علي رأسهم بطل العمل حمادة هلال وتامر شلتوت ودنيا عبد العزيز وآخرون.

 

أحداث الحلقة الرابعة والعشرون

 

شهدت أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» عددا من المفاجآت كان أبرزها انهيار «رحاب – هبة مجدي» بعد صدمة خطف رضيعها «عز» من المنزل، واتهام زوجها «صابر المداح – حمادة هلال» أنه السبب في خطفه بعدما قرر مساعدة «أمينة – سلمى أبوضيف»، التي تعاني من سيطرة الجن عليها وموافقته على تواجدها داخل منزلهما، وتتأكد أن ابنها خطف على يد الجن، وتطلب من زوجها إبلاغ الشرطة، ولكنه يرفض إبلاغهم.

 

ابطال المداح 

مسلسل «المداح» الجزء الثالث بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل المداح انتهاء تصوير المداح حمادة هلال تامر شلتوت دنيا عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

الجرام بـ 2,594.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

راقبها لحد ما شاف بعينه.. ردّ انتقامي من زوج مخدوع في مراته

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

ذات عائد تراكمي.. طرح شهادة جديدة بفائدة 39%| تفاصيل

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

الجيش السوداني: السيطرة على جميع مقار قوات الدعم السريع بأم درمان

موضوعات متعلقة

حقيقة تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة.. وإعادة تصوير المشاهد

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24 .. إدوارد يتهم كابر بالخيانة

أخبار الفن.. تعرف على الضحية 24 لـ رامز جلال اليوم.. هل الجن خطف ابن حمادة هلال.. وهروب سلمى أبو ضيف في المداح 3

مسلسل ضرب نار الحلقة 23.. زيدان يقتل زوجته وعشيقها ويدفنهما معا

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23.. مواجهات في محاكمة قتلة الطالبة سلمى

سوزان نجم الدين تتألق في مربى العز

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يبدأ استقبال أفلام الدورة 45 ويعلن مسابقة جديدة

وفاة فنان لبناني شهير بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية يضم محطة رصد الزلازل بمنطقة الحمام في مطروح

مصر تستعرض أولويات رئاسة النيباد وخطط الإسراع في تنفيذ أهداف أجندة 2063

الجيش السوداني: السيطرة على جميع مقار قوات الدعم السريع بأم درمان

دعاء ليلة القدر.. هل تكون في 25 رمضان؟

علامات ليلة القدر.. اعرف فضائلها وكيفية الفوز بها

السعر الجديد لـ BMW X3 موديل 2023 في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

40 فائدة لجسمك عند تناول السبانخ.. تعرف عليها

الممنوعون من تناول الكحك فى العيد .. اكتشفهم

منها المحار والزنجبيل.. أطعمة مفيدة للرجال في إجازة العيد

لو كلت فسيخ.. أطعمة تحارب البكتريا تعرف عليها

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ