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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

كهربا في ورطة.. هل يتخلى الأهلي عنه؟ إعلامي يكشف التفاصيل

محمود كهربا
محمود كهربا

مازالت أزمة كهربا لاعب النادي الأهلي مستمرة مع القلعة البيضاء نادي الزمالك، وذلك بسبب الغرامة التي سيسددها اللاعب لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وتبلغ قيمة الغرامة 2 مليون و400 دولار.

محمود كهربا 

هل يتخلى الأهلي عن كهربا؟

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يدرس إعارة محمود كهربا جناح الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري لأحد الفرق العربية في الخليج لتدبير باقي قيمة غرامة نادي الزمالك منعًا لتعرضه للإيقاف من جديد من قبل الفيفا.

وقال محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "إن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي نجح في تدبير جزء كبير من غرامة نادي الزمالك والتي تقدر بـ2.5 مليون دولار ويتبقى له 500 ألف دولار من إجمالي المبلغ لسدادها للفيفا ورفع الإيقاف عنه بشكل نهائي.

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رحيل كهربا عن الأهلي

وتابع فاروق، أن النادي الأهلي يبحث رحيل كهربا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة على سبيل الإعارة لتوفير باقي قيمة غرامة الزمالك بعدما فشل في تدبير باقي المبلغ حتى الآن.

واختتم فاروق، أن النادي الأهلي يضع مع وكيل محمود كهربا تصورا برحيل اللاعب إلى الخليج وتوفير عرض في الدوري السعودي أو الإماراتي أو القطري لتوفير  قيمة الغرامة ودفعها للزمالك لغلق القضية بشكل نهائي على أن يتم منح كهربا قيمة الصفقة كاملة لدفع الغرامة.

محمود كهربا 

كهربا يطلب بتقسيط غرامة الزمالك

رد لجنة الانضباط على طلب كهربا تقسيط عقوبة الزمالك ووردت اللجنة بحسب المادة 46 كالتالي: "طريقة الدفع سواء عبر أقساط أو غير ذلك، تتم بالاتفاق عليها مباشرة مع نادي الزمالك، وأن النادي له مطلق الحرية في قبول ذلك الأمر أو رفضه".

رد الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك، فكرة تقسيط غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي، وذلك بعد إرسال الاتحاد الدولي فيفا لحيثيات الحكم الخاصة بالغرامة الموقعة على اللاعب لصالح القلعة البيضاء والبالغة مليوني و400 ألف دولار.

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وتردد خلال الساعات القليلة الماضية أن نادي الزمالك رفض بشكل قاطع فكرة تقسيط غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي بصورة نهائية، والنادي أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولي "فيفا".

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