الزمالك يصعد أزمة محمود كهربا ردا على عدم السداد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك آخر تطورات قرار النادي بتقدم شكوى جديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد محمود كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي .

يأتي هذا بسبب عدم سداد اللاعب للمبلغ المستحق للنادي الأبيض بعد انتهاء المهلة الممنوحة له والتي كانت مدتها 60 يوما ، وسبق وتم تغريم كهربا 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة، بسبب عدم التزامه بعقده مع النادي الأبيض في 2019.

حيث منحت لجنة الانضباط محمود كهربا مُهلة أخيرة لمدة 60 يوما، لسداد الغرامة لصالح نادي الزمالك، وحال عدم الدفع خلال 60 يوما سيُمنع من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى تغريمه غرامة مالية قدرها 30 ألف فرانك يتم دفعها خلال 30 يومًا.

وهذا بعدما عقدت اللجنة جلسة يوم 2 فبراير الماضي ناقشت خلالها القضية وجاءت الجلسة لمعرفة أسباب عدم التزام محمود كهربا بقرار دفع الغرامة لصالح نادي الزمالك.

وأكد مصدر مطلع داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن عقد اتصالات مع المحامي الدولي لتجهيز خطاب جديد لإرساله للاتحاد الدولي لكرة القدم لإخطار الأخير بعدم التزام اللاعب بسداد الغرامة المتسحقة لنادي الزمالك، خلال الفترة المحددة وأنه سيتم إرسالها خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة حرس الحدود المقرر لها مساء اليوم في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.