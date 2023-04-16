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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يناقش مشاكل الكهرباء ومياه الشرب مع رؤساء القرى

مناقشة مشاكل البنية
مناقشة مشاكل البنية الأساسية والخدمات بقرى الحسنة

ناقش المحاسب سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة في محافظة شمال سيناء، مع رؤساء القرى المشاكل المتعلقة بمياه الشرب بحضور مدير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لوضع آلية لتوزيعها على الأهالى بصفة دورية ومنتظمة للمواطن وضمان عدالة التوزيع.

وكلف سكرتير القرى بالإشراف المباشر  على عملية توزيع المياه لضمان أخذ كل مواطن حقه، مع متابعة جميع الشكاوى الخاصة بهذا القطاع.

في السياق نفسه، وجه  بغدادي سكرتيرى القرى بمتابعة جميع الأعطال بكل قرية، والتواصل المستمر مع هندسة كهرباء الحسنة لإصلاح الأعطال والربط المستمر.

وشدد على ضرورة مراجعة أعمدة وأسلاك الكهرباء، خاصة المتهالكة منها، ومتابعة ووضع الحلول السريعة للأعطال الكهربائية المتكررة بالقرى.

قطاع الصحة

وقد استمع رئيس المركز والمدينة إلى جميع المشاكل التى تواجه الوحدات الصحية بالقرى من خلال  سكرتيري القرى، خاصة المطالبة بمداومة الأطباء فى تخصصات مختلفة، وتزويد الصيدليات الخاصة بالوحدات الصحية بالأدوية بصفة مستمرة.

ونبه إلى ضرورة عمل متابعة يومية على الوحدات الصحية بالقرى للتأكد من وجود الأطقم الطبية لخدمة جميع المواطنين.

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