شمال سيناء.. إزاحة الكثبان الرملية على الطرق الرئيسية والفرعية بالحسنة

واصل مجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، تنفيذ عمليات إزاحة الكثبان الرملية التي تراكمت على الطرق الرئيسية والفرعية بالحسنة، عقب تعرض المنطقة إلى تقلبات جوية غير مستقرة، وهبوب رياح سريعة، تنفيذا لقرارات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

الكثبان الرملية:

أعطى سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، تعليماته لفريق الأزمات بمجلس المدينة، بمتابعة الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة الحسنة، وكذلك الطرق الفرعية التي تربط القرى التابعة للمركز مع باقي المراكز لإزاحة الكثبان الرملية للمتواجدة على الطرق.

ويجرى رفع الرمال وفتح الطريق بإشراف فريق عمل الأزمات بمجلس مدينة الحسنة برئاسة أسامة محمود محمد، مدير الحملة إدارة الميكانيكية بمجلس المدينة ، لليوم الثاني على التوالي، وذلك باستخدام المعدات.

وتم تمشيط الطريق الرئيسي الإسماعيلية/ العوجة، وفتح الطريق أما المارة، كما تم تمشيط الطرق الداخلية بقرية الجفجافة.

وتستمر جهود رئاسة مركز ومدينة الحسنة، فى متابعة هذا القطاع الحيوي حرصاً على صحة وسلامة جميع المواطنين، وحافظا على الملامح الرئيسية للطرق، حفاظاً على المال العام، وجارى تمشيط باقى القرى ورصد الظواهر الطبيعية.

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