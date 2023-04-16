عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء.. إزاحة الكثبان الرملية على الطرق الرئيسية والفرعية بالحسنة

إزاحة الكثبان الرملية
إزاحة الكثبان الرملية على الطريق الأوسط

واصل مجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، تنفيذ عمليات إزاحة الكثبان الرملية التي تراكمت على الطرق الرئيسية والفرعية بالحسنة، عقب تعرض المنطقة إلى تقلبات جوية غير مستقرة، وهبوب رياح سريعة، تنفيذا لقرارات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 

الكثبان الرملية:

 

أعطى سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، تعليماته لفريق الأزمات بمجلس المدينة، بمتابعة الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة الحسنة، وكذلك الطرق الفرعية التي تربط القرى التابعة للمركز مع باقي المراكز لإزاحة الكثبان الرملية للمتواجدة على الطرق.

 

ويجرى رفع الرمال وفتح الطريق بإشراف  فريق عمل الأزمات بمجلس مدينة الحسنة برئاسة أسامة محمود محمد، مدير الحملة إدارة الميكانيكية بمجلس المدينة ، لليوم الثاني على التوالي، وذلك باستخدام المعدات.

وتم تمشيط الطريق الرئيسي الإسماعيلية/ العوجة، وفتح الطريق أما المارة، كما تم تمشيط الطرق الداخلية بقرية الجفجافة.

وتستمر جهود رئاسة مركز ومدينة الحسنة، فى متابعة هذا القطاع الحيوي حرصاً على صحة وسلامة جميع المواطنين، وحافظا على الملامح الرئيسية للطرق، حفاظاً على المال العام، وجارى تمشيط باقى القرى ورصد الظواهر الطبيعية.

txt

في عيدها القومي.. محافظ شمال سيناء: إنشاء أكبر محطة تحلية وتجمعات تسع 3.5مليون نسمة

FB_IMG_1681607852912
FB_IMG_1681607852912
FB_IMG_1681607357510
FB_IMG_1681607357510
FB_IMG_1681510505004
FB_IMG_1681510505004
FB_IMG_1681510522970
FB_IMG_1681510522970
الحسنة ازاحة الكثبان الرملية الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفأجاة.. السبت أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

دعاء ليلة القدر .. ردد أفضل 410 أدعية مستجابة تفتح لك الأبواب المغلقة

الجرام بـ 2,594.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

ذات عائد تراكمي.. طرح شهادة جديدة بفائدة 39%| تفاصيل

اليوم.. القضاء يحدد مصير مرتضى منصور

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. علاماتها ظهرت وترقبوا الباقي منها فى الصباح

ترشيحاتنا

اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد.. حسم الخلاف في عشر نقاط

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 16-4-2023

مشروع قانون يتيح منح الجنسية لكل أجنبي يؤدي خدمات جليلة لمصر

أمريكا: اتفقنا مع السعودية والإمارات على ضرورة خفض التصعيد في السودان

تراجع الذهب عالميا.. وأقل سعر لعيار 21 الآن

الجيش السوداني: النصر قريب ونبشر الشعب بأخبار سارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أول كتاب مطبوع في العالم.. يعرض لأول مرة منذ 50 عاما

مسلسلات رمضان الحلقة 24.. إجهاض زينة في جعفر العمدة وجدعنة مصطفى شعبان في بابا المجال

تحدي وكسب مال.. جزائرية تحلق شعر ابنتها عبر لايف تيك توك

40 فائدة لجسمك عند تناول السبانخ.. تعرف عليها

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ