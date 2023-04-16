عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالمجان.. الكشف الطبي على 1322 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية النوادرية بدمياط

قافله طبيه
قافله طبيه

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق،  حيث تم تنفيذ قافلة بقرية النوادرية التابعة لمركز فارسكور خلال يومى الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه خلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣٢٢مواطن، حيث تم تحويل ٤١حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٦حالات اخرى فضلاً عن إجراء ٣٥٣ تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ٤٣حالة و السونار لـ٢٢ حالة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة

 

خاص| فركش مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكي في دمياط اليوم

دمياط مديرية الصحة محافظ دمياط مستشفيات خالد عبد الغفار المبادرة الرئاسية قرى المحافظة منال عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

عاجل.. أول تحرك من وزارة الرياضة بعد حكم عزل مرتضى منصور

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

الجيش السوداني يعلن هروب حميدتي من مخبئه

فرصة أخيرة.. تحركات مرتضى منصور للعودة إلى رئاسة الزمالك

لأول مرة منذ 11 شهرًا| الدولار يتراجع عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. ماذا قالت عنها الجهات الرسمية؟

تذبذب قوي في سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

ميناء دمياط يستقبل سفينة ترفع علم بالاو على متنها 42000 طن من القمح

تحرير 857 محضرا للمخالفين واستمرار ضخ الأرز في معارض أهلا رمضان

الحلوى السورى تنافس الحلوى الدمياطى في رمضان

تطورات ملفي التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية بدمياط

بدء تسليم بونات شراء مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية بدمياط

اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى بـ دمياط

سيرا على الأقدام.. محافظ دمياط يتفقد شوارع الشرباصي والتجاري وسوق السمك

محافظ دمياط تبحث مع مدير المديرية المالية عدد من ملفات التعاون المشترك

ترشيحاتنا

واقعة شيكابالا تثير أزمة .. نجوم الكرة يطرحون روشتة لعلاج السباب الجماعي

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن فلول المتمردين

هدوء حذر|الذهب يفاجئ المشترين قبل العيد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

ما تأثير تناول البيض المسلوق على الجسم .. أكلت شم النسيم

صلاة عيد الفطر 2023 .. حكمها وموعدها وماذا يفعل من فاتته بالساحات؟

بيان عاجل لجامعة الدول العربية بشأن تطورات السودان و8 قرارات حاسمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المحلات.. طريقة عمل الغريبة في المنزل

منعا للغش.. شاهد| الفرق بين ورق التوت والعنب والفراولة المباع بالأسواق

حاولت الحصول على نصف ثروته.. ماذا فعل أشرف حكيمي ليدمر حياة طليقته؟

كارثة غذائية .. خلط السمن النباتي بالقشطة يسبب جلطة بالقلب

فيديو

السودان| دعوات دولية لوقف الاشتباكات.. واجتماع طارئ للجامعة العربية بطلب مصري سعودي

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

أزمات تلاحق كليوباترا بعد 2053 سنة من وفاتها.. حكاية وثائقي أزعج المصريين|فيديوجراف

وصل 2700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد وضربة قوية للدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ