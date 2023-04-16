بالمجان.. الكشف الطبي على 1322 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية النوادرية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية النوادرية التابعة لمركز فارسكور خلال يومى الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه خلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣٢٢مواطن، حيث تم تحويل ٤١حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٦حالات اخرى فضلاً عن إجراء ٣٥٣ تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ٤٣حالة و السونار لـ٢٢ حالة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة