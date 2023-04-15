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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 857 محضرا للمخالفين واستمرار ضخ الأرز في معارض أهلا رمضان

أرز بدمياط
أرز بدمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير ٥٣٨ محضر ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها على الأسواق والمخابز خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري.

تضمنت المحاضر مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمى وعرض سلع مجهولة المصدر ومنتهيه الصلاحية ، حيث تم ضبط ١٥ كجم دواجن وسجائر مجهولة المصدر و ١٣ شيكارة دقيق مدعم محظور بيعها بالأسواق..

وعلى جانب آخر فقد قامت المديرية مؤخرًا بضخ ٦٢ طن أرز أبيض لبيعه بسعر ١٥ جنيهاً للكيلو بمعارض أهلا رمضان المنتشرة بمدن المحافظة

وأكدت المديرية بأنه تم تحرير ٩٠ محضر آخر لامتناع المزارعين عن توريد الحصى المقررة بالإضافة إلى مخالفة ٣ مضارب لشروط التعاقد مع هيئة السلع التموينية والاستيلاء على كميات  موردة يستحق عنها فروق أسعار بمبلغ ٣.٥ مليون جنيه..

وأكدت المديرية على حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور و المتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات .

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق ، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

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