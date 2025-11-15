قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منع الحجز والدخول.. لميس الحديدي تكشف آداب زيارة المتحف المصري الكبير
سقط من الحنطور.. وفاة مرشد سياحى بالأقصر أثناء اصطحابه مجموعة من السائحين
ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة لزيادة حصيلة الموازنة البريطانية
حماقي يتألق بحفل ضخم في الجلالة.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده| صور
دراسة: انبعاثات الوقود الأحفوري في العالم تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
أسماء جلال تعترف لأبلة فاهيتا: كان فيه قمل في شعري
كوب 30 يبحث للمرة الأولى المخاطر البيئية لاستخراج المعادن الحاسمة في التحول الأخضر
مصر قضت على العشوائيات .. تعليق قوي من أحمد موسى | بث مباشر
بعد 72 ساعة من جولة محافظ الإسكندرية.. تركيب إشارة مرورية جديدة بالفلكي
منتجو الدواجن: نستهلك 4.5 مليون دجاجة يوميا.. ومحدش يشتري البيض بأكتر من 120 جنيه
رئيس هيئة قناة السويس: 9% تحسن في أعداد السفن خلال النصف الأول من نوفمبر2025
استعدادا للدوري.. الاتحاد السكندري يفوز على فاركو 2-1
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كادت تشعل شبه الجزيرة.. كيف اقتربت كوريا الجنوبية وجارتها من حرب بسبب طائرات مجهولة؟

كيم جونغ أون
كيم جونغ أون
القسم الخارجي

كشفت مذكرات حديثة حصل عليها الادعاء الكوري الجنوبي عن واحدة من أخطر الأزمات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، إذ تشير الوثائق إلى خطط مزعومة اتخذها الرئيس السابق يون سوك يول ومسؤولون دفاعيون كبار لاستفزاز الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عبر عمليات سرية بطائرات مسيرة.

هذه المزاعم، التي خرجت إلى العلن بعد العثور على ملاحظات حساسة في هاتف مسؤول دفاعي رفيع، تظهر صورة صادمة لمحاولة خلق "وضع غير مستقر" قد يبرر إعلان الأحكام العرفية داخل كوريا الجنوبية.

وبحسب الادعاء، فإن الطائرات المسيرة التي اخترقت سماء بيونغ يانغ في أكتوبر الماضي لم تكن مجرد حوادث معزولة، بل جزء من خطة مدروسة لزعزعة النظام الكوري الشمالي عبر إلقاء منشورات معادية لنظام كيم جونغ أون.

وبحسب تقارير فقد أثارت هذه الخطوة غضب كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، التي أصدرت بيانًا ناريًا، تلاه إعلان بيونغ يانغ قطع طرق وسكك حديدية باتجاه الجنوب.

لحظة فارقة

ورغم التصعيد، امتنعت كوريا الشمالية عن الرد عسكريًا، وهو ما اعتبره محللون لحظة فارقة منعت احتكاكًا كان يمكن أن يتحول إلى صراع مفتوح.

وتشير المذكرات التي نشرها الادعاء إلى أن كبار المسؤولين الأمنيين في حكومة يون ناقشوا تحديد مواقع حساسة داخل كوريا الشمالية لاستهدافها بالطائرات المسيرة، بما في ذلك العاصمة بيونغ يانغ، منشآت نووية، وحتى أماكن مرتبطة بالرمزية التاريخية لعائلة كيم. وجاء في إحدى الملاحظات التي يعود تاريخها إلى 18 أكتوبر أن المطلوب هو "استغلال فرصة العمر" عبر خلق توتر قد يؤدي إلى "أزمة أمن قومي" أو حتى "طوفان نوح"، في إشارة إلى أزمة شاملة لا يمكن احتواؤها.

كما تكشف وثائق أخرى أن الهدف النهائي كان دفع كوريا الشمالية إلى رد فعل عسكري، ما يمكن يون من إعلان الأحكام العرفية، وهو ما حدث لاحقا بالفعل في ديسمبر، قبل أن يتم إسقاط المرسوم من البرلمان خلال ساعات. ويواجه الرئيس السابق الآن سلسلة من القضايا، من ضمنها تهم تتعلق بالتمرد، في واحدة من أكثر المحاكمات إثارة للجدل في تاريخ البلاد السياسي.

وينفي يون ومحاموه تمامًا هذه الاتهامات، واصفين القضية بأنها "محاكمة منحازة" تتجاوز المنطق القانوني. لكن المدعين العامين يصرون على أن المذكرات التي عثروا عليها تقدّم أدلة دامغة على وجود مناقشات سرية وخطط فعلية لتنفيذ هذه العمليات.

لقاء بين ترامب وكيم جونغ أون

ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الداخل الكوري فقط؛ إذ تزامنت مع أحاديث داخل الإدارة الأميركية حول احتمال ترتيب لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي خلال زيارة مرتقبة لآسيا، رغم أن بيونغ يانغ كانت قد رفضت محاولات سابقة للتواصل.

وفي خضم كل ذلك، يرى محللون عسكريون أن كوريا الجنوبية نجت من تصعيد خطير كان يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين القوتين النوويتين في المنطقة. 

وأشار النائب والجنرال المتقاعد كيم بيونغ جو إلى أن رد فعل كوريا الشمالية "المتحفظ بشكل غير معتاد" هو ما منع انزلاق الوضع إلى حرب محلية.

هكذا تكشف المذكرات، التي خرجت من قلب المؤسسات الدفاعية الكورية، عن سيناريو صادم كان يمكن أن يعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية إلى أخطر مستوياته منذ عقود.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كيم جونغ أون طائرات مسيرة كوريا الجنوبية كوريا الشمالية بيونغ يانغ كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

ترشيحاتنا

برنامج دولة التلاوة

مواعيد برنامج دولة التلاوة .. والقنوات الناقلة

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

المفتي يُدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية ويدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذه الاستفزازات

قراءة القرآن

ماذا قال النبي عن أعظم آية في القرآن.. يغفل عنها الكثيرون

بالصور

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس

فيديو

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد