كوريا الشمالية تتوعد بالتصعيد ضد واشنطن وسول بعد وصول حاملة طائرات أميركية

صعدت كوريا الشمالية من لهجتها تجاه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مهددة باتخاذ "إجراءات هجومية إضافية" ردا على ما وصفته بتحركات عدائية مشتركة بين البلدين في شبه الجزيرة الكورية.

وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانغ تشول، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت، إن بلاده سترد بقوة على التهديدات القادمة من واشنطن وسول، مشددا على أن الجيش الكوري الشمالي "سيضمن الأمن ويدافع عن السلام عبر القوة العارمة".

وجاءت تصريحات نو عقب المحادثات الأمنية التي أجراها وزيرا الدفاع الأميركي والكوري الجنوبي في سول، وزيارتهما إلى المنطقة الحدودية بين الكوريتين، إضافة إلى وصول حاملة الطائرات الأميركية "جورج واشنطن" إلى ميناء بوسان في جنوب شرقي كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.

واتهم الوزير الكوري الشمالي البلدين الحليفين بـ"التآمر لتعزيز الردع العسكري ودمج قواتهما النووية والتقليدية"، معتبراً ذلك "دليلاً على نياتهما العدائية المستمرة ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية"، وهو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وتأتي هذه التهديدات بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً باتجاه البحر الشرقي، وبعد يومين من فرض واشنطن عقوبات جديدة على أفراد وكيانات كورية شمالية متهمة بالمشاركة في عمليات إلكترونية لغسل الأموال.