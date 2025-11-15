قائد الجيش الثالث: الدور المجتمعي مهم ونوفر خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة

قال اللواء أركان حرب، أحمد مهدي سرحان، قائد الجيش الثالث الميداني، إن الدور المجتمعي للجيش مهم جدا، والوعي لا يقتصر في الجيش على أبنائها في القوات المسلحة، ولكن يتطرق إلى الشباب بالتعاون مع الجامعات بحضور كبار المفكرين.

وأضاف اللواء أحمد مهدي سرحان، في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "الحياة"، أننا نستهدف من الدور المجتمعي؛ تنمية روح الولاء والانتماء لشبابنا وتنفيذ أنشطة رياضية مع الجامعات.

وأشار إلى أننا نقوم في الدور المجتمعي بالاهتمام بفئة ذوي الهمم، ونسهل عليهم إجراءات استخراج القروض من وزارة التضامن لهم، وأنشأ الجيش مستشفى السويس به كل التخصصات لتقديم الرعاية للمواطنين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وبالتالي يسهل عليهم استخراج كارت الإعاقة من الجيش بسهولة.

وواصل: نظمنا 6 قوافل طبية في وسط وجنوب سيناء خلال الأشهر الماضية وقدمنا الرعاية الصحية لحوالي 10 آلاف مواطن.