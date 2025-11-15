قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منع الحجز والدخول.. لميس الحديدي تكشف آداب زيارة المتحف المصري الكبير
سقط من الحنطور.. وفاة مرشد سياحى بالأقصر أثناء اصطحابه مجموعة من السائحين
ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة لزيادة حصيلة الموازنة البريطانية
حماقي يتألق بحفل ضخم في الجلالة.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده| صور
دراسة: انبعاثات الوقود الأحفوري في العالم تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
أسماء جلال تعترف لأبلة فاهيتا: كان فيه قمل في شعري
كوب 30 يبحث للمرة الأولى المخاطر البيئية لاستخراج المعادن الحاسمة في التحول الأخضر
مصر قضت على العشوائيات .. تعليق قوي من أحمد موسى | بث مباشر
بعد 72 ساعة من جولة محافظ الإسكندرية.. تركيب إشارة مرورية جديدة بالفلكي
منتجو الدواجن: نستهلك 4.5 مليون دجاجة يوميا.. ومحدش يشتري البيض بأكتر من 120 جنيه
رئيس هيئة قناة السويس: 9% تحسن في أعداد السفن خلال النصف الأول من نوفمبر2025
استعدادا للدوري.. الاتحاد السكندري يفوز على فاركو 2-1
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيرين تروي إصابتها بكسر فى القدم قبل تصوير فيلم شكوى 713317

شيرين
شيرين
أحمد إبراهيم

 كشفت الفنانة شيرين تفاصيل مشاركتها فى فيلم "شكوى 713317" الذى يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى دورته السادسة والأربعين.

وقالت شيرين : عندما وافقت علي المشاركة فى الفيلم وفور البدء فى التحضيرات الخاصة بالعمل تعرضت بعدها الى الاصابة فى كسر بالقدم وهو ما تسبب فى تعطيل العمل ما يقرب من خمسة شهور تقريبا وكنت قررت الاعتذار عن العمل الا أن الفنان محمود حميدة أصر على تواجدي فى الفيلم.

واضافت شيرين : محمود حميدة كان أول من تواجد بجواري فى المستشفى وسعدت  بالتعاون معه كثيرا.

وعرض اليوم السبت 15 نوفمبر في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، فيلم "شكوى رقم 713317" للمخرج ياسر شفيعي، في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
"شكوى 713317" فيلم روائي طويل من إنتاج مصر، وتبلغ مدته 80 دقيقة. 
تدور الأحداث حول الزوجين المتقاعدين مجدي وسما، في عقدهما السادس، اللذين يعيشان حياة هادئة داخل شقتهما في حي المعادي العريق. لكن تعطل ثلاجتهما يقلب هذا الهدوء رأسًا على عقب، إذ يتحول ما يبدو مشكلة بسيطة إلى سلسلة متلاحقة من المعارك البيروقراطية مع شركة صيانة مشبوهة. ومع تدهور حالة الثلاجة، تبدأ طبقات أخرى من حياتهما في الانهيار، ليجد الزوجان نفسيهما أمام تصدعات تتخطى حدود الأجهزة المنزلية لتصل إلى عمق علاقتهما وحياتهما اليومية.
يُعد المخرج ياسر شفيعي صانع أفلام مصريًا بدأ مسيرته بعيدًا عن السينما كمصمّم مجوهرات، قبل أن يتجه إلى الإخراج بعد دراسته في أكاديمية الفنون ومدرسة الجيزويت للسينما. وقد حصدت أفلامه القصيرة عدة جوائز، من بينها: "حلم المشهد"، "التدريبات القصوى لتحسين الأداء"، و"الراجل اللي بلع الراديو". ويأتي "شكوى رقم 713317" ليصبح أول فيلم روائي طويل له. 
عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

شيرين فيلم شكوى 713317 مهرجان القاهرة السينمائي الدولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

ترشيحاتنا

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

عقوبة القتل الخطأ

تصل إلى 7 سنوات.. عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات

بالصور

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس

فيديو

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد