أحمد مالك: أقتدي بعادل إمام في اختياراتي.. والسقا قدوتي في مشواري الفني

أكد الفنان أحمد مالك أن فلسفته في اختيار أدواره تعتمد على تقديم شخصيات صادقة تعكس هموم وتطلعات الشباب، معتبرًا أن العلاقة الحقيقية بين الممثل والجمهور تبدأ من فهم مشاعر الناس وما يدور بداخلهم من أسئلة.

وأوضح مالك خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي أنه استلهم جزءًا من رؤيته من لقاء سابق للزعيم عادل إمام، الذي شدد فيه على ضرورة بقاء الفنان في تناغم دائم مع المجتمع، وأن أي محاولة لطرح أفكار جديدة يجب أن تأتي بذكاء ومن خلال أسئلة حقيقية تمس الواقع.

وقال مالك إنه يشعر بالفخر لمشاركته في المهرجان، لافتًا إلى أن مشاركته في أفلام مصرية وصلت إلى منصات ومهرجانات عالمية فتحت أمامه باب تجارب الأداء لأعمال خارجية. وأضاف أن المرحلة الماضية كانت قائمة على استثمار كل فرصة، بينما أصبحت اختياراته الآن "أكثر تركيزًا ونضجًا"، مؤكدًا: "مش هعمل أفلام علشان الغرب.. أنا عايز أشتغل هنا وأكون جزء من صناعة بلدي".

وأعرب مالك عن تقديره الكبير للفنان أحمد السقا، الذي يعتبره قدوته في عالم التمثيل، خصوصًا أنه قدّم بطولات في سن صغيرة، مشيرًا إلى أنه يرى نفسه متأخرًا نسبيًا في خوض بطولات فردية، لكنه يسعى لتعويض ذلك بخطوات أكثر نضجًا.

من جانبه، قال المخرج الفلسطيني ناصر عرب خلال الندوة إن مفهوم "العالمية" منتشر في مصر فقط، بينما العالمية الحقيقية تبدأ من الداخل عبر سيناريو قوي، وممثل صادق، وصناعة قائمة على الإيمان بالعمل. وأوضح أن اختياره وشقيقه المخرج طرزان لغزة في أحد أعمالهما جاء بدافع الحنين والرغبة في التعبير عن الإنسان قبل أي بعد سياسي.

وأكد طرزان التزامهما برفض التمويل الأوروبي، إيمانًا بأن العمل الفني يجب أن ينطلق من رؤية داخلية صادقة لا تمليها متطلبات جهات خارجية.