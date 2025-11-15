قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بناء وتجديد .. أحمد موسى: الدولة المصرية لم تترك القاهرة بدون تطوير
لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها
أحمد موسى: القمامة في الفسطاط كان ارتفاعها 5 أدوار.. والدولة عكفت على تطوير المنطقة
قائد الجيش الثالث الميداني: نوفر البيئة الأمنية لتنفيذ مشروعات التنمية.. فيديو
أحمد موسى: الرئيس السيسي يبني مصر الجديدة.. والفسطاط بها مساحات خضراء وأماكن ترفيهية
الشوارع تتحول لأنهار من المياه.. سلطات ويلز تصدر تحذيرات من الفيضانات
قائد الجيش الثالث: إصرار من القيادة على تطوير نظم التسليح والمعدات.. فيديو
بالأسماء.. حركة تغييرات مفاجئة بخريطة قيادات تعليم القاهرة
التموين: طرح زيوت خليط 700 مللي بسعر 46.60 جنيه في المجمعات الاستهلاكية
غياب الدوليين.. الزمالك يستأنف تدريباته أستعدادا لـ زيسكو الزامبي على ستاد الكلية الحربية
لاعب وادي دجلة يوسف إبراهيم يتأهل إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة 2025
الأمم المتحدة: الفاشر تحتاج لمساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا
أحمد مالك: أقتدي بعادل إمام في اختياراتي.. والسقا قدوتي في مشواري الفني

النجم أحمد مالك
النجم أحمد مالك
أوركيد سامي

أكد الفنان أحمد مالك أن فلسفته في اختيار أدواره تعتمد على تقديم شخصيات صادقة تعكس هموم وتطلعات الشباب، معتبرًا أن العلاقة الحقيقية بين الممثل والجمهور تبدأ من فهم مشاعر الناس وما يدور بداخلهم من أسئلة.

وأوضح مالك خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي أنه استلهم جزءًا من رؤيته من لقاء سابق للزعيم عادل إمام، الذي شدد فيه على ضرورة بقاء الفنان في تناغم دائم مع المجتمع، وأن أي محاولة لطرح أفكار جديدة يجب أن تأتي بذكاء ومن خلال أسئلة حقيقية تمس الواقع.

وقال مالك إنه يشعر بالفخر لمشاركته في المهرجان، لافتًا إلى أن مشاركته في أفلام مصرية وصلت إلى منصات ومهرجانات عالمية فتحت أمامه باب تجارب الأداء لأعمال خارجية. وأضاف أن المرحلة الماضية كانت قائمة على استثمار كل فرصة، بينما أصبحت اختياراته الآن "أكثر تركيزًا ونضجًا"، مؤكدًا: "مش هعمل أفلام علشان الغرب.. أنا عايز أشتغل هنا وأكون جزء من صناعة بلدي".

وأعرب مالك عن تقديره الكبير للفنان أحمد السقا، الذي يعتبره قدوته في عالم التمثيل، خصوصًا أنه قدّم بطولات في سن صغيرة، مشيرًا إلى أنه يرى نفسه متأخرًا نسبيًا في خوض بطولات فردية، لكنه يسعى لتعويض ذلك بخطوات أكثر نضجًا.

من جانبه، قال المخرج الفلسطيني ناصر عرب خلال الندوة إن مفهوم "العالمية" منتشر في مصر فقط، بينما العالمية الحقيقية تبدأ من الداخل عبر سيناريو قوي، وممثل صادق، وصناعة قائمة على الإيمان بالعمل. وأوضح أن اختياره وشقيقه المخرج طرزان لغزة في أحد أعمالهما جاء بدافع الحنين والرغبة في التعبير عن الإنسان قبل أي بعد سياسي.

وأكد طرزان التزامهما برفض التمويل الأوروبي، إيمانًا بأن العمل الفني يجب أن ينطلق من رؤية داخلية صادقة لا تمليها متطلبات جهات خارجية.

أحمد مالك اخبار الفن نجوم الفن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
شيفرولية لانوس
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
فوائد عصير الجوافة للأطفال
الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

